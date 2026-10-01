Apucarana terá pancadas de chuva e máxima de 22°C na quinta (01)

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Segundo o Simepar, os termômetros devem variar entre 19°C e 22°C; chance de chuva é de 98%

A quinta-feira (01) deve ser de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva em Apucarana, segundo o Simepar.

Os termômetros devem variar entre 19°C e 22°C.

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A chance de chuva é de 98%, com acumulado estimado em 9,7 mm.

A umidade relativa do ar deve variar entre 88% e 99%. Os ventos sopram a 7 km/h, com rajadas que podem chegar a 40 km/h.