Apucarana terá palestra com psicoterapeuta de crianças Ivan Capelatto

Na próxima semana Apucarana, no norte do Paraná, recebe pela terceira vez a palestra do psicólogo e psicoterapeuta de crianças Ivan Capelatto. O especialista vai abordar temas relacionados ao desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças e o impacto do uso da tecnologia na vida infantil. O evento promovido pelos colégios Canadá, Mater Dei e Evolução, será realizado no dia 17 de agosto, no Cine Teatro Fênix.

A coordenadora da educação infantil e primeiro ano do ensino fundamental do colégio Canadá, Rosa Maria de Paula, ressalta que esta é a oportunidade de os pais saberem mais sobre o assunto.

"Hoje em dia os pais estão precisando de orientação, porque as crianças têm grande acesso a tecnologia, como o celular por exemplo. É fácil deixar a criança no celular, pois assim, ela não dá trabalho. Mas essa é uma atitude que causa um prejuízo enorme", alerta.

Ivan Capelatto é psicólogo clínico e psicoterapeuta de crianças, adolescentes e famílias. Fundador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Autismo e Outras Psicoses Infantis (GEPAPI), e supervisor do Grupo de Estudos e Pesquisas em Psicopatologias da família na infância e adolescência (GEIC) de Cuiabá e Londrina. Mestre em Psicologia Clínica pela Puc-Campinas, é professor convidado do The Milton H. Erickson Foundation Inc. (Phoenix, Arizona, USA) e professor do curso de pós-graduação da Faculdade de Medicina da PUC-PR. Autor da obra “Diálogos sobre a Afetividade – o nosso lugar de Cuidar”.

Serviço

Palestra com Ivan Capelatto

Dia: 17 de agosto

Hora: 20 horas

Local: Cine Teatro Fênix, Avenida Curitiba, 1215, centro, Apucarana

Ingresso individual: R$ 50,00

Vagas limitadas. Não serão vendidos ingressos no local do evento.

