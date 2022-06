Apucarana terá mais de dois mil atletas nos JUP's

Da Redação

Em congresso técnico nesta terça-feira à tarde (14), via online, foi definida que a 61ª edição dos Jogos Universitários do Paraná (JUP's), que acontecerá em Apucarana, terá a presença de 2.500 pessoas, entre atletas, técnicos, dirigentes e arbitragem. A competição, que será disputada de 15 a 21 de julho em várias praças esportivas do município, ocorrerá em 18 modalidades, reunindo atletas de 17 universidades do Estado.

O prefeito Junior da Femac disse que Apucarana está preparada para sediar mais um grande evento. “A nossa cidade mais uma vez realizará os Jogos Universitários do Paraná, competição que sediamos no ano passado com absoluto sucesso. Toda a equipe da Secretaria Municipal de Esportes já está pronta para receber os competidores de todo o Estado em mais uma grande festa esportiva. Também no mês de novembro realizaremos os Jogos Abertos do Paraná, com Apucarana mostrando toda a sua força no esporte”, destaca o prefeito Junior da Femac.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes, participou do congresso técnico e destacou que será uma honra poder sediar os JUP´s pelo segundo ano seguido. “Em 2021 a competição foi realizada com menos competidores devido a pandemia da covid-19, mas nesse ano teremos mais de 2.200 atletas inscritos mostrando todo o potencial em nossa cidade, que terá os acadêmicos da Facnopar nos representando”, frisa o professor Grillo.

De acordo com Grillo, a Faculdade do Norte Novo de Apucarana (Facnopar) disputa os JUP´s nas modalidades de atletismo (masculino e feminino), basquetebol (m), futsal (m), voleibol (f), karatê (m e f), judô (m), natação (m) e xadrez (m).

A competição será disputada nas modalidades de acadêmico, atletismo, atletismo paradesportivo, badminton, badminton paradesportivo, basquetebol, futsal, handebol, judô, karatê, natação, natação paradesportiva, tênis, tênis de mesa, tênis de mesa paradesportivo, taekwondo, voleibol e xadrez, todas pelos naipes masculino e feminino.

Além da Facnopar, também vão competir FAG (Cascavel), Integrado (Campo Mourão), PUC (Curitiba), UEL (Londrina), UEM (Maringá), UEPG (Ponta Grossa), UFFS (Laranjeiras do Sul/Realeza), UFPR (Curitiba), UFPR-Litoral (Matinhos), Unicentro (Irati), Unicesumar (Maringá), Unifateb (Telêmaco Borba), Uniguairacá (Guarapuava), Uningá (Maringá), Unioste (Cascavel) e UTFPR (Curitiba).

Os JUP´s são uma realização do Governo do Estado do Paraná, por meio da Superintendência Geral do Esporte em parceria com a Federação Paranaense de Desportos Universitários e com o apoio da Prefeitura de Apucarana.