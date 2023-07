Apucarana terá mais de 200 atletas na fase final dos Jogos Escolares

Anfitrião na fase final da 69ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps), o município de Apucarana terá a presença de mais de 200 alunos/atletas na competição que será realizada de 4 a 12 de agosto na categoria de 12 a 14 anos (masculino e feminino). Na próxima segunda-feira (24/07), às 9 horas, no Centro da Juventude Alex Mazaron, ocorrerá o congresso técnico quando serão conhecidos todos os colégios inscritos de todo o estado.

Na fase final vão competir as equipes que ganharam os títulos da fase municipal de Apucarana nas modalidades de basquetebol, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia e os atletas campeões e vices-campeões no atletismo, tênis de mesa e xadrez. Portanto, competirão alunos dos colégios São José, Platão, Evolução, Mater Dei, Nossa Senhora da Glória, Tadashi Enomoto, Alberto Santos Dumont, Polivalente e Izidoro Luiz Cerávolo.

“Estamos preparando uma grande festa na realização dos Jogos Escolares do Paraná a começar com o cerimonial de abertura marcado para o dia 4 de agosto. Vamos receber mais de seis mil pessoas na cidade e que movimentarão as nossas praças esportivas durante nove dias. Também queremos contar com o apoio e a torcida da comunidade incentivando os nossos atletas que competirão em várias modalidades”, destaca o prefeito Junior da Femac.

O São José competirá no futsal (m e f), handebol (m e f), voleibol (f), vôlei de praia (m e f), atletismo (f) e tênis. O Platão participará do basquetebol (m e f) e do xadrez. O Colégio Mater Dei terá representantes no atletismo e no xadrez. O Colégio Nossa Senhora da Glória no tênis de mesa (m) e o Colégio Evolução no xadrez. Já os colégios estaduais Tadashi Enomoto, Alberto Santos Dumont, Izidoro Luiz Cerávolo e Polivalente disputam a modalidade de atletismo.

A competição também será desenvolvida nas modalidades de badminton, parabadminton, ciclismo, futebol 7, ginástica rítmica, golf 7, judô (regular e ACD), karatê, natação, taekwondo e voleibol sentado.

A solenidade de abertura dos Jeps acontecerá no próximo dia 4, a partir das 19 horas, no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão).

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, em parceria com o Núcleo Regional de Educação (NRE) e da Prefeitura de Apucarana.

