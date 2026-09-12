Apucarana terá mais chuva forte e rajadas de até 72 km/h no sábado

Município tem previsão de 21,5 mm de chuva, 98% de chance de precipitação e temperaturas entre 19°C e 22°C

Apucarana deve ter um sábado (12) de tempo instável, com chuva e possibilidade de condições adversas ao longo do dia. Conforme a previsão do Simepar, são esperados 21,5 mm de precipitação acumulada, com 98% de probabilidade de ocorrência de chuva.

As temperaturas ficam entre 19°C e 22°C. A umidade relativa do ar varia de 54% a 98%. Os ventos sopram de nordeste (NE), a 18 km/h, com rajadas que podem chegar a 72 km/h.

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Paraná

No sábado, ainda são esperadas chuvas com moderada a forte intensidade na metade norte do Paraná, com potencial para tempestades localizadas ao longo do dia.

As temperaturas seguem elevadas na faixa norte do Estado, na divisa com São Paulo. Já na metade sul, a chuva perde intensidade, com períodos de melhoria, e as temperaturas ficam mais amenas nessas regiões.