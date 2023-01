Apucarana terá Feira de Antiguidades; veja como se cadastrar

Da Redação

Prefeitura está com cadastramento abertos aos interessados

A prefeitura, por meio de uma lei de autoria do vereador Luciano Facchiano e sancionada pelo prefeito Junior da Femac, Apucarana terá em breve uma Feira de Antiguidades denominada “Mercado das Pulgas”. Essa nova modalidade de comércio na cidade, que vai funcionar também como exposição e feira de barganhas de itens colecionáveis, será realizada no Espaço das Feiras, com data de início a ser definida.

“Você que tem objetos antigos, artigos colecionáveis, móveis, peças raras, pratarias, artigos decorativos e antiguidades em geral e gostaria de expor, trocar e comercializar já pode se cadastrar para fazer parte do Mercado das Pulgas”, convida a secretária municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística, Maria Agar.

Incentivador da iniciativa, o prefeito Junior da Femac destaca que a Feira de Antiguidades visa contemplar os moradores de Apucarana que tenham objetos antigos e queiram comercializar. A princípio, o mercado das pulgas de Apucarana vai ser realizado uma vez por mês. O próprio cadastramento de interessados está sendo usado para compreender e dimensionar a demanda.



O vereador Luciano Facchiano, autor do projeto, se mostra otimista e aposta que a curiosidade e interesse público deve fazer com que a Feira de Antiguidades atraia grande público da cidade e região.

Ele destaca que esse tipo de feira já é uma tradição em várias cidades do país, especialmente da região sul, e muitas delas já são verdadeiros equipamentos de turismo, atraindo um número cada vez maior de pessoas em busca de bons negócios ou pelo simples lazer de apreciar objetos colecionáveis.

Facchiano explica que conversou com algumas pessoas da cidade que abriram negócios para explorar o tradicional interesse público por antiguidades. “A ideia do projeto de lei que aprovamos na Câmara surgiu assim. Esses comerciantes comentaram sobre a necessidade de se criar uma feira dessas em Apucarana, o que iria atrair o interesse de muita gente da cidade e de toda a região”, afirma o vereador.

O cadastramento é feito pelo link. Mais informações pelo telefone 3423-2944.

