Da Redação

Apucarana terá Escola de Formação de Soldados do CB

Durante visita de apresentação do novo comandante da companhia do Corpo de Bombeiros de Apucarana, capitão Abimael Jesus da Cruz, o prefeito Junior da Femac consolidou a parceria da prefeitura para viabilizar a realização da Escola de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros no município. O curso está previsto para começar em abril, reunindo entre 25 a 30 alunos, e será realizado no Posto 1 dos Bombeiros, na Vila São Carlos.

continua após publicidade .

“Seja bem vindo a nossa cidade capitão Cruz e vamos unir forças para realização da Escola de Formação de Soldados. Conte com a parceria da administração municipal para dispor de toda estrutura necessária para ministrar o curso”, afirmou Junior da Femac.

Capitão Cruz, que estava acompanhado do 2º tenente Waner de Paula Ferreira, agradeceu a recepção do prefeito e a parceria da administração municipal que irá garantir a reforma da piscina aquecida e de melhorias no alojamento, vestuário e salas de aula do Posto 1, na Vila São Carlos. Ele lembrou que a última vez que Apucarana realizou uma Escola de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros foi em 2016.

continua após publicidade .

Vindo de Curitiba, capitão Abimael Jesus da Cruz substituiu o capitão Xisto que foi transferido para o litoral do estado.