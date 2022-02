Da Redação

Apucarana terá equipe de futsal na Série Bronze de 2022

A Prefeitura Municipal de Apucarana informou, nesta terça-feira (08), com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, que a equipe do Lokomotiva disputará o Campeonato Paranaense da Série Bronze de Futsal Adulto de 2022, que deverá ter início no dia 26 de março. A Federação Paranaense de Futebol de Salão (FPFS), promotora da competição, ainda não definiu a data do arbitral.

De acordo com o presidente do clube, Flávio Bernardes, o time volta às atividades nessa temporada com força total. “Em 2021 não competimos, mas nesse ano disputaremos a competição estadual com jogadores da casa. Passamos um pente fino nos mais novos que foram monitorados desde a temporada passada, junto com nossa base de 2020 e quatro jogadores com mais experiência, também da cidade. Temos um total de 18 atletas”, destaca Bernardes.



A equipe, que foi fundada no ano de 2017, será comandada pelo novo treinador contratado, Wilton Batista, ex-Apucarana Futsal e Cafeeira do Marquinho, de Cambira, e que treina as agremiações do Colégio Mater Dei. “Estamos definindo agora detalhes para fechar com os demais integrantes da comissão técnica como auxiliar técnico, preparador físico, fisioterapeuta e massagista”, disse Bernardes.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, confirma apoio ao clube. “Estamos contentes pela volta do Lokomotiva nas competições oficiais do estado. É mais uma equipe de Apucarana que nos representará em busca de novas conquistas e claro com o objetivo de alcançar uma vaga para a Série Prata de 2023. É mais um time da cidade que terá o apoio do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Grillo.



No Campeonato Paranaense da Série Bronze de 2020, o Lokomotiva foi eliminado nas quartas de final pelo time da cidade de Fazenda Rio Grande. No ano passado, a equipe esteve licenciada da competição, que teve como campeã a agremiação de Jardim Alegre. Apesar disso, o time apucaranense, que tem conquistas no município e a nível regional, inicia a sua preparação na próxima semana.





