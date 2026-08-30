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Apucarana terá domingo quente e com possibilidade de chuva; veja a previsão

Instabilidade deve atingir diversas regiões do Paraná devido ao avanço de calor e umidade

Escrito por Da Redação
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Apucarana terá domingo quente e com possibilidade de chuva; veja a previsão
Autor A previsão indica 2,8 milímetros de precipitação acumulada para o município - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

Apucarana terá um domingo (30) de calor e instabilidade, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Os termômetros devem variar entre 20°C e 30°C, enquanto a possibilidade de chuva chega a 98%.

A previsão indica 2,8 milímetros de precipitação acumulada para o município. A umidade relativa do ar deve oscilar entre 51% e 90%.

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Os ventos sopram de noroeste (NO), com velocidade média de 11 km/h, mas as rajadas podem atingir 50 km/h. A combinação de calor, umidade e instabilidade favorece a ocorrência de pancadas de chuva ao longo do dia.

Paraná terá tempo instável e risco de tempestades

Em todo o Paraná, o domingo será marcado pelo aumento da instabilidade. De acordo com o Simepar, a presença de um sistema de baixa pressão sobre o Paraguai favorece o transporte de calor e umidade da região Amazônica em direção ao Estado.

Com o aumento da disponibilidade de calor e umidade na atmosfera, as condições ficam favoráveis para a formação de pancadas de chuva e tempestades em diversas regiões paranaenses.

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O cenário exige atenção para mudanças rápidas nas condições do tempo, especialmente durante a ocorrência das tempestades, que podem vir acompanhadas de chuvas intensas, trovoadas e rajadas de vento.

Em Apucarana, o cenário previsto é de uma tarde quente, com máxima de 30°C, mas também com alta possibilidade de chuva e instabilidades.

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Apucarana clima condições climáticas meteorologia temperatura
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