Apucarana terá domingo de tempo firme e temperaturas agradáveis

Os moradores de Apucarana terão um domingo de tempo estável e sem previsão de chuva. A temperatura varia entre 13°C e 23°C, proporcionando uma manhã com sensação de frio e uma tarde agradável. A umidade relativa do ar oscila entre 58% e 96%, enquanto os ventos sopram de leste a 7 km/h, com rajadas que podem atingir 22 km/h. A probabilidade de chuva é de 0%, mantendo o tempo seco durante todo o dia.

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No restante do Paraná, as condições meteorológicas permanecem semelhantes às dos últimos dias. A nebulosidade predomina na faixa leste do estado, especialmente entre o litoral e a Região Metropolitana de Curitiba. Já nas demais regiões paranaenses, o céu segue com pouca nebulosidade e predomínio de sol.

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As temperaturas continuam amenas em todo o estado, com a sensação de frio persistindo principalmente no leste paranaense, onde a presença de nuvens limita a elevação das temperaturas ao longo do dia. Nas regiões Norte, Norte Central, Noroeste e Oeste, o tempo firme favorece tardes mais agradáveis, sem previsão de chuva.