Apucarana terá disque denúncia 188 de prevenção a suicídio; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Lançamento foi realizado na sede da Subseção da OAB

O número de mortes por suicídio aumentou em Apucarana em 2022 em relação ao ano passado. É o que demonstram os dados fornecidos à Tribuna pela 16ª Regional de Saúde (RS) de Apucarana. Em 2020, 10 casos de ato extremo foram registrados em Apucarana. O número diminuiu em 2021, com 7 casos. Agora, nos primeiros 7 meses de 2022, o número já supera todo o ano de 2021, com 8 registros. Evitar esses números é o principal objetivo do serviço ofertado pelo CVV (Centro de Valorização da Vida) conhecido em mais de 120 municípios do País pelos serviços prestados pelo telefone 188. Número que também será ativado em Apucarana.

continua após publicidade .

O serviço que tem o intuito de dar apoio emocional para quem busca por ajuda será ofertado pelo Núcleo de Apoio à Vida de Apucarana (NAVIAP), entidade sem fins lucrativos, que vai funcionar como um posto da CVV e foi lançada oficialmente na noite desta quarta-feira (10), em solenidade na sede da OAB com a presença de diversas lideranças e autoridades da cidade. O serviço irá funcionar na Rua José Alves de Paula Filho, em frente ao bazar da Edhucca.

A iniciativa é da empresária Aída Assunção, com apoio da prefeitura municipal, entidades e clubes de serviços de Apucarana. A expectativa é que o telefone 188 comece a atender dentro de aproximadamente 100 dias.

continua após publicidade .

“Estamos terminando os últimos detalhes referentes à implantação do serviço na cidade. Agora, vamos começar a recrutar voluntários para realizar os atendimentos, que irão passar por um período de 90 dias de treinamento realizado pela CVV. Pelo menos 30 pessoas já me procuraram interessadas em se candidatar. Em breve iremos divulgar os canais para inscrição de voluntários”, explicou Aída.

Segundo ela, a expectativa é ampliar os serviços. “Neste primeiro momento, estaremos realizando apenas o atendimento telefônico via 188, mas futuramente, vamos realizar também atendimentos presenciais. Fiz questão de trazer esse serviço para Apucarana, é algo que faço de todo o meu coração, porque precisamos ajudar as pessoas, principalmente aquelas que passam por situações de depressão. Precisamos olhar por elas”, declarou a empresária, que revela que a iniciativa de formar uma base da CVV em Apucarana surgiu após a perda inesperada do marido Ademilson Gomes da Silva, que lutava contra a depressão, em setembro do ano passado.

“Mesmo com o coração ainda dolorido por causa da partida precoce dele, eu percebi que lamentar não traria alívio a mim nem às outras pessoas. Então, decidi que tenho que trabalhar, fazer o bem e ajudar as pessoas. Se esse projeto ajudar a salvar uma vida, já terá valido a pena”, pontua - Aída Assunção, empresária - Aída Assunção, empresária

null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .

O serviço vai reforçar as ações do Departamento de Saúde Mental, ligado à Autarquia Municipal de Saúde (AMD), que realiza diversos atendimentos ligados a área da prevenção ao suicídio.

Segundo o levantamento da 16ª Regional de Saúde (RS), nos últimos 31 meses - entre janeiro de 2020 e julho de 2022 -, 74 pessoas morreram por ato extremo nos seus 17 municípios de abrangência. Foram 36 mortes em 2020, 21 no ano passado e 17 até agora.

No período, Apucarana é o município com maior incidência de casos, 25, o que representa 33% do total. Em seguida vem Arapongas, com 24 casos no mesmo período, 6 apenas em 2022.

Para o coordenador nacional de expansão do CVV João Regis da Silva, que esteve no lançamento da iniciativa em Apucarana, os números demonstram a urgência e a importância do trabalho voltado à prevenção.

“Não garantimos que haja a suspensão da ideia suicida, mas se esta pessoa que está planejando o suicídio receber um acompanhamento, um acolhimento, com respeito, com compreensão, a pessoa poderá se livrar da ideia. É muito importante quando a gente pensa que ao longo dos anos, o CVV contribuiu para que muitas pessoas não chegassem ao final. Receber 11 mil ligações por dia, acho que esses números falam por si”, declarou continua após publicidade . - João Regis da Silva, coordenador nacional de expansão do CVV

null - Vídeo por: Reprodução

Texto, Aline Andrade









Siga o TNOnline no Google News