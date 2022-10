Apucarana terá dia ensolarado neste domingo (23)

Da Redação

A temperatura máxima, segundo o Simepar, é de 27º e a mínima, de 15º

Depois de uma semana com bastante chuva, o final de semana segue ensolarado em Apucarana, no norte do Estado, neste domingo (23), de acordo com a precisão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

O tempo apresenta-se estável no estado. Alguma nebulosidade mais baixa ocorre no leste, por conta de umidade com os ventos do mar. Nas demais áreas o sol aparece mais no amanhecer. Temperaturas um pouco baixas em áreas ao sul do estado, mas não faz frio significativo.

A Cidade Alta não tem previsão de chuva. A temperatura máxima, segundo o Simepar, é de 27º e a mínima, de 15º.

Na segunda-feira (24), a temperatura continua estável em Apucarana. Sem chuva, o dia deve amanhecer com mínima de 16º e pode chegar a 28º, de acordo com a previsão meteorológica.

