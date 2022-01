Da Redação

Apucarana terá dia chuvoso neste sábado (29)

O tempo deve continuar instável neste sábado (29) em Apucarana e região. De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), choverá praticamente o dia inteiro. A precipitação acumulada é de 46.7 mm.

A frente fria avança em direção ao Sudeste do Brasil, mas ainda influencia as condições do tempo sobre o Paraná. Com isso, chuvas ainda são esperadas em diversas regiões do Estado, com indicativos de acumulados mais significativos na faixa norte. O padrão de temperaturas mais amenas também se mantém em todo o Estado em função das chuvas e presença de nebulosidade.

Ainda segundo o Simepar, as temperaturas ficam amenas. Ao amanhecer o município registrou mínima de 19º e a máxima de 24º.