Apucarana terá desfile de 7 de Setembro com mais de 90 instituições

A Avenida Curitiba será palco de uma das maiores celebrações cívicas de Apucarana no próximo dia 7 de setembro. Promovido pela Prefeitura, o Desfile da Independência reunirá mais de 90 instituições, entre forças de segurança, entidades da sociedade civil, escolas, CMEIs, clubes, organizações religiosas e grupos culturais. A programação começa às 8 horas, com o hasteamento das bandeiras, seguido pelo desfile cívico, às 8h30.

O prefeito Rodolfo Mota afirma que a cerimônia foi organizada com muito carinho para acolher as famílias apucaranenses que poderão, com toda segurança e tranquilidade, manifestar o espírito patriótico. “O desfile representa um momento de união entre poder público, instituições e comunidade, reforçando valores como patriotismo, cidadania e respeito à história do país. A expectativa é que, a exemplo do ano passado, o evento atraia milhares de pessoas”, frisou.

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O secretário municipal de Cultura e Turismo, Rodrigo Francisco de Almeida, lembra que a concentração dos participantes acontecerá na altura do Supermercado Amigão, enquanto a dispersão será realizada na esquina da Avenida Curitiba com a Rua Oswaldo Cruz. “O primeiro a desfilar ser o Exército, um dos momentos mais aguardados pelo público, contando com uma abertura feita pela Banda Municipal Maestro João Florindo da Silva”, pontuou.

Almeida acrescenta que a Prefeitura elaborou um mapa detalhado da organização do desfile, indicando a sequência das instituições participantes, o posicionamento de cada grupo, áreas de concentração e apoio, acessos principais, localização de banheiros químicos, cavaletes e demais pontos de referência. “O material foi disponibilizado antecipadamente para facilitar a organização das entidades e orientar participantes e espectadores”, observou.

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O secretário municipal de Segurança Pública, Transporte, Trânsito, Mobilidade Urbana e Defesa Civil (Segtran), Almir Antonio de Freitas, ressalta que também foi preparado um plano especial de trânsito para garantir a segurança durante o evento. Haverá duas interdições parciais de vias: uma na Rua Clotário Portugal, destinada às viaturas do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado, e outra na Rua Munhoz da Rocha, reservada para o embarque e desembarque dos estudantes que participarão do desfile.

Rede municipal de ensino participará com os 25 CMEIs e 35 escolas

A Autarquia Municipal de Educação (AME) terá uma atuação de destaque nas comemorações. Segundo o superintendente pedagógico Pablo Costa e Silva, a rede municipal levará para a avenida 60 unidades escolares, sendo 25 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e 35 escolas municipais. Neste ano, a apresentação terá como tema Pátria, Educação e Cidadania, celebrando os 25 anos da implantação da educação em tempo integral em Apucarana.

Pablo Costa e Silva explica que o tema será desenvolvido em sete eixos que destacam a formação histórica do Brasil, a valorização dos povos originários, sustentabilidade, ciência e tecnologia, cidadania na infância e a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Entre os destaques da apresentação estarão as bandeiras gigantes de Apucarana, do Paraná e do Brasil, os pavilhões dos 26 estados e do Distrito Federal, além da participação da Fanfarra Municipal Infantil.

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SERVIÇO

Mapa com a posição das entidades

Mapa de trânsito no entorno do desfile

Foto: Prefeitura de Apucarana Foto: Prefeitura de Apucarana

SEQUÊNCIA DAS ENTIDADES NO DESFILE

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30º BIMEC COM ABERTURA DA BANDA MUNICIPAL

10º BPM

CORPO DE BOMBEIROS

POLÍCIA CIVIL

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARANÁ

GUARDA MUNICIPAL DE APUCARANA

AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO

SEGTRAN

SAMU

AME – 25 CMEIS

AME – 35 ESCOLAS MUNICIPAIS

R.E – ESCOLAS ESTADUAIS

COLÉGIO PRESBITERIANO CHAMBERLAIN

ESCOLA ALVO E CENTRO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TÉCNICO – ESCOLA DE RESGATISTAS

DESBRAVADORES

GRUPO ESCOTEIRO DOM BOSCO

CLUBE DE AVENTUREIROS LUTHER KIDS DE APUCARANA

BSGI – BRASIL SOKA GAKKAI INTERNACIONAL

ORDEM DEMOLAY

PROJETO MOVIMENTE-SE

IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS APUCARANA

DIVERSIDADE CULTURA PLURAL E PASTORAL AFRO-DIOCESANA

TEMPLO DE UMBANDA CABOCLO PENA DOURADA NA CASA DE OGUM BEIRA MAR (TUM)

ASSOCIAÇÃO CURA EM FLOR

FROTA DA PREFEITURA

MISS APUCARANA

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