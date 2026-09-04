Apucarana terá desfile de 7 de Setembro com mais de 90 instituições
Programação começa às 8 horas com o hasteamento das bandeiras e segue com desfile cívico às 8h30
A Avenida Curitiba será palco de uma das maiores celebrações cívicas de Apucarana no próximo dia 7 de setembro. Promovido pela Prefeitura, o Desfile da Independência reunirá mais de 90 instituições, entre forças de segurança, entidades da sociedade civil, escolas, CMEIs, clubes, organizações religiosas e grupos culturais. A programação começa às 8 horas, com o hasteamento das bandeiras, seguido pelo desfile cívico, às 8h30.
O prefeito Rodolfo Mota afirma que a cerimônia foi organizada com muito carinho para acolher as famílias apucaranenses que poderão, com toda segurança e tranquilidade, manifestar o espírito patriótico. “O desfile representa um momento de união entre poder público, instituições e comunidade, reforçando valores como patriotismo, cidadania e respeito à história do país. A expectativa é que, a exemplo do ano passado, o evento atraia milhares de pessoas”, frisou.
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O secretário municipal de Cultura e Turismo, Rodrigo Francisco de Almeida, lembra que a concentração dos participantes acontecerá na altura do Supermercado Amigão, enquanto a dispersão será realizada na esquina da Avenida Curitiba com a Rua Oswaldo Cruz. “O primeiro a desfilar ser o Exército, um dos momentos mais aguardados pelo público, contando com uma abertura feita pela Banda Municipal Maestro João Florindo da Silva”, pontuou.
Almeida acrescenta que a Prefeitura elaborou um mapa detalhado da organização do desfile, indicando a sequência das instituições participantes, o posicionamento de cada grupo, áreas de concentração e apoio, acessos principais, localização de banheiros químicos, cavaletes e demais pontos de referência. “O material foi disponibilizado antecipadamente para facilitar a organização das entidades e orientar participantes e espectadores”, observou.
O secretário municipal de Segurança Pública, Transporte, Trânsito, Mobilidade Urbana e Defesa Civil (Segtran), Almir Antonio de Freitas, ressalta que também foi preparado um plano especial de trânsito para garantir a segurança durante o evento. Haverá duas interdições parciais de vias: uma na Rua Clotário Portugal, destinada às viaturas do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado, e outra na Rua Munhoz da Rocha, reservada para o embarque e desembarque dos estudantes que participarão do desfile.
Rede municipal de ensino participará com os 25 CMEIs e 35 escolas
A Autarquia Municipal de Educação (AME) terá uma atuação de destaque nas comemorações. Segundo o superintendente pedagógico Pablo Costa e Silva, a rede municipal levará para a avenida 60 unidades escolares, sendo 25 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e 35 escolas municipais. Neste ano, a apresentação terá como tema Pátria, Educação e Cidadania, celebrando os 25 anos da implantação da educação em tempo integral em Apucarana.
Pablo Costa e Silva explica que o tema será desenvolvido em sete eixos que destacam a formação histórica do Brasil, a valorização dos povos originários, sustentabilidade, ciência e tecnologia, cidadania na infância e a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Entre os destaques da apresentação estarão as bandeiras gigantes de Apucarana, do Paraná e do Brasil, os pavilhões dos 26 estados e do Distrito Federal, além da participação da Fanfarra Municipal Infantil.
SERVIÇO
Mapa com a posição das entidades
Mapa de trânsito no entorno do desfile
SEQUÊNCIA DAS ENTIDADES NO DESFILE
30º BIMEC COM ABERTURA DA BANDA MUNICIPAL
10º BPM
CORPO DE BOMBEIROS
POLÍCIA CIVIL
POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARANÁ
GUARDA MUNICIPAL DE APUCARANA
AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO
SEGTRAN
SAMU
AME – 25 CMEIS
AME – 35 ESCOLAS MUNICIPAIS
R.E – ESCOLAS ESTADUAIS
COLÉGIO PRESBITERIANO CHAMBERLAIN
ESCOLA ALVO E CENTRO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE E TÉCNICO – ESCOLA DE RESGATISTAS
DESBRAVADORES
GRUPO ESCOTEIRO DOM BOSCO
CLUBE DE AVENTUREIROS LUTHER KIDS DE APUCARANA
BSGI – BRASIL SOKA GAKKAI INTERNACIONAL
ORDEM DEMOLAY
PROJETO MOVIMENTE-SE
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS APUCARANA
DIVERSIDADE CULTURA PLURAL E PASTORAL AFRO-DIOCESANA
TEMPLO DE UMBANDA CABOCLO PENA DOURADA NA CASA DE OGUM BEIRA MAR (TUM)
ASSOCIAÇÃO CURA EM FLOR
FROTA DA PREFEITURA
MISS APUCARANA
UTFPR – CAMPUS APUCARANA
FAMÍLIA OPALA CLUBE APUCARANA
OMEGA CLUBE ABSOLUTOS.COM DE APUCARANA
APUCARANA BAIXOS
GRUPO ANTIGOS 43
JR VW CLUBE FUSCA APUCARANA
ACF AUTO SOCORRO
AMA MOTOCLUBE – APUCARANA MOTO AÇÃO
GARDENAL BARRO CLUBE APUCARANA
JEEP CLUBE DE APUCARANA