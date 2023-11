Apucarana terá “corrida maluca” nos festejos de 80 anos

Inspirada em um dos desenhos animados mais emblemáticos da infância de quem viveu a partir do final da década de 60, onde dez pilotos disputavam corridas pelo país em seus carros doidos e cheios de estilo, Apucarana também terá a sua “corrida maluca”. Idealizada e organizada pela Igreja Evangélica Bola de Neve, o evento acontecerá no dia 28 de janeiro dentro das festividades em comemoração aos 80 anos do município, com apoio da prefeitura e Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia).

A promoção do evento, em trajeto ainda a ser determinando no entorno do Parque Municipal Jaboti, foi confirmado nesta quarta-feira (01/01) durante reunião, no gabinete municipal, entre o prefeito Júnior da Femac e o pastor Juliano Prado. No encontro, que contou com a participação do secretário Municipal de Esportes, Tom Barros, e dos membros da igreja Jian Papa e Jossuela Pirelli, atual secretária Municipal da Assistência Social, foram tratados ainda detalhes iniciais do planejamento. “Sem dúvidas, entre as dezenas de eventos que estamos programando para celebrar os 80 anos de Apucarana, este será um dos mais surpreendentes, trazendo ainda mais diversão e alegria”, assinalou o prefeito Júnior da Femac. Segundo ele, a prefeitura atuará como apoiadora, dando suporte em áreas como segurança, trânsito e logística. “Vamos ainda disponibilizar ambulância e profissionais de saúde para estarem de plantão no local”, assegurou o prefeito.

O regulamento e canal de inscrição da “Corrida Maluca Apucarana 80 anos” está disponível no site https://www.sympla.com.br/evento/corrida-maluca-aniversario-de-80-anos-apucarana. Haverá premiação por categorias, tendo como destaque o melhor carro com a temática “Apucarana 80 anos”. A participação é aberta a todos os interessados e a inscrição será uma “cesta básica”. “A Igreja Bola de Neve está presente em Apucarana há 13 anos. Temos promovidos a evangelização através de eventos como skate e carros, e foi então que surgiu este projeto, de presentear a cidade com a primeira “Corrida Maluca”. Agradecemos muito este apoio da prefeitura e certamente será um grande evento, que pretendemos torná-lo anual”, disse pastor Juliano Prado.

De acordo com ele, além de ser uma modalidade de “corrida” conhecida e festejada mundialmente, tendo como referência o desenho aninado “Corrida Maluca”, com os históricos personagens “Dick Vigarista”, “Muttley”, “Penepole Charmosa”, entre outros, no Brasil o evento festivo vem sendo realizado em vários municípios sempre com grande sucesso, sendo o mais famoso pela marca “Red Bull, chamado “Ladeira Abaixo”. “Através da Bola de Neve, temos a igreja de Pinhais, na região de Curitiba, que realiza a corrida maluca e esperamos tê-los presentes no evento em Apucarana”, disse o pastor.

Serviço: Mais informações sobre como participar da “Corrida Maluca Apucarana 80 anos” podem ser obtidas ainda pela rede social https://www.instagram.com/boladeneveapucarana_pr, ou pelo WhatsApp (43) 99601-3240.

