Apucarana terá chuva no final de semana? Veja a previsão do Simepar

Frente fria avança pelo Paraná e aumenta o risco de chuva na Cidade Alta no sábado

A passagem de uma nova frente fria deve mudar as condições do tempo em Apucarana neste sábado (11). A previsão indica 98% de probabilidade de chuva, com acumulado de 4,9 milímetros, além de aumento da nebulosidade ao longo do dia.

Segundo os dados meteorológicos do Simepar, a temperatura varia entre 14°C e 26°C. A umidade relativa do ar ficará entre 46% e 94%. Os ventos predominam de nordeste, com velocidade média de 7 km/h e rajadas que podem atingir 32 km/h.

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No Paraná, o sábado será de tempo instável. Ainda de acordo com o Simepar, o sistema atmosférico evolui e dá origem a uma nova frente fria, que avança pelo oceano e favorece a ocorrência de chuvas e trovoadas em praticamente todo o estado. Em alguns momentos, as precipitações poderão ocorrer com intensidade moderada a forte.

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Domingo terá tempo firme e temperaturas mais baixas

A previsão para domingo (12) indica melhora nas condições do tempo em Apucarana. Não há expectativa de chuva, com 0% de probabilidade de precipitação.

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As temperaturas entram em declínio, variando entre 12°C e 21°C. A umidade relativa do ar ficará entre 70% e 98%. Os ventos passam a soprar de sudoeste, com velocidade média de 7 km/h e rajadas de até 43 km/h, reforçando a sensação de frio.