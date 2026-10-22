Apucarana terá chuva e máxima de 21°C na quinta-feira (22)

Segundo o Simepar, os termômetros devem variar entre 16°C e 21°C; chance de chuva é de 98%.

A quinta-feira (22) deve ser de chuva em Apucarana, segundo o Simepar. Os termômetros devem variar entre 16°C e 21°C. A chance de chuva é de 98%, com acumulado estimado em 41,8 mm.

A umidade relativa do ar deve variar entre 88% e 97%. Os ventos sopram a 16 km/h, com rajadas que podem chegar a 47 km/h.

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Paraná

A chuva persiste no Paraná, com maior abrangência na metade sul do estado. Nessa faixa, que se estende do Sudoeste ao Centro-Sul e aos Campos Gerais, os acumulados de precipitação podem se aproximar dos 100 mm.

As temperaturas permanecem mais amenas nas regiões com maior ocorrência de chuva, enquanto, entre o Oeste e o Noroeste, as máximas podem se aproximar dos 27 °C.