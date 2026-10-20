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PREVISÃO DO TEMPO

Apucarana terá céu claro e máxima de 25°C na terça (20)

Segundo o Simepar, os termômetros devem variar entre 13°C e 25°C; não há previsão de chuva.

Escrito por Da Redação
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Apucarana terá céu claro e máxima de 25°C na terça (20)
Autor Apucarana, cidade do norte do Paraná - Foto: Arquivo TNOnline

A terça-feira (20) deve ser de céu claro em Apucarana, segundo o Simepar. Os termômetros devem variar entre 13°C e 25°C. Não há previsão de chuva para o município. A probabilidade é de 0%, sem acumulado previsto.

A umidade relativa do ar deve variar entre 47% e 77%. Os ventos sopram a 10 km/h, com rajadas que podem chegar a 40 km/h.

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Paraná

O tempo continua estável na maior parte do Paraná, com sol e sem previsão de chuva significativa. As temperaturas sobem um pouco em relação à segunda, com destaque para a metade norte do estado, onde as máximas ficam próximas dos 27 °C.

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No Litoral, a nebulosidade segue maior, as temperaturas variam pouco e não se descartam pancadas de chuva isoladas entre a Serra do Mar e o Litoral.

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