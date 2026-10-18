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PREVISÃO DO TEMPO

Apucarana terá céu claro e máxima de 22°C no domingo (18)

Segundo o Simepar, os termômetros devem variar entre 12°C e 22°C; não há previsão de chuva.

Escrito por Da Redação
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Apucarana terá céu claro e máxima de 22°C no domingo (18)
Autor A umidade relativa do ar deve variar entre 46% e 85 - Foto: Arquivo TNOnline

O domingo (18) deve ser de céu claro em Apucarana, segundo o Simepar. Os termômetros devem variar entre 12°C e 22°C. Não há previsão de chuva para o município. A probabilidade é de 0%, sem acumulado previsto.

A umidade relativa do ar deve variar entre 46% e 85%. Os ventos sopram a 12 km/h, com rajadas que podem chegar a 39 km/h.

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Paraná

Uma massa de ar frio e seco vai manter a chuva longe do Paraná entre sábado (17) e segunda-feira (19). De acordo com o Simepar, Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, as temperaturas ficarão mais baixas no amanhecer e a nebulosidade gradativamente dará lugar ao sol em todo o estado.

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No domingo (18) e na segunda-feira (19), o sol predomina em praticamente todo o estado. Apenas no Litoral permanece um pouco mais de nebulosidade, com pequena chance de garoa entre a madrugada e manhã.

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