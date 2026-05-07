Apucarana terá acolhimento emergencial para moradores de rua no frio

Com a previsão de queda acentuada nas temperaturas nos próximos dias, a Prefeitura de Apucarana vai disponibilizar acolhimento emergencial para pessoas em situação de rua a partir deste fim de semana. A ação será coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e tem como objetivo garantir proteção durante as noites mais frias, especialmente com a chegada de uma massa de ar polar prevista para atingir a região.

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Segundo o prefeito Rodolfo Mota, a medida busca ampliar os cuidados com a população vulnerável neste período do ano. “Não podemos deixar ninguém sem um lugar quente e seguro para dormir nas noites de frio”, afirmou.

O acolhimento será realizado pelo Centro POP, localizado na Rua Desembargador Clotário Portugal, na região da Barra Funda. O serviço será ativado sempre que a temperatura atingir 10°C ou menos.

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Fabíola Carrero, o atendimento poderá ocorrer por demanda espontânea ou encaminhamento da rede socioassistencial.

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Os interessados deverão comparecer ao Centro POP a partir das 13h para realização de cadastro e orientações da equipe técnica. Antes do encaminhamento ao abrigo noturno, os acolhidos terão acesso a banho, alimentação e atendimento da rede de assistência.

A estrutura terá capacidade para atender até 15 pessoas. O acolhimento de mulheres será feito em parceria com a Casa Marta e Maria, na Vila São Carlos.

Além do atendimento emergencial, equipes da abordagem social irão intensificar as ações pelas ruas durante os dias mais frios para identificar pessoas em situação de vulnerabilidade.

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A população também pode colaborar informando casos pelo telefone do Centro POP, no número (43) 3308-1457, pelo WhatsApp da abordagem social no (43) 99654-9027 ou ainda pela Guarda Civil Municipal, através do telefone 153.