Apucarana tenta vaga para a final masculina do futsal dos Jeps

O time masculino de futsal do Colégio São José, de Apucarana, tenta nesta sexta-feira (11/08), às 15h30, no Ginásio de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), a sua vaga para a final da 69ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (Jeps), competição que teve início no dia 4 de agosto com a presença de mais de 6 mil alunos/atletas do Estado. Para conquistar a classificação, a equipe apucaranense precisa derrotar o Colégio Marista, de Cascavel.

continua após publicidade

Nessa quinta-feira (10/08), no Lagoão, pelas quartas de final, o São José garantiu a vaga na semifinal ao derrotar o Colégio Jardim Maracanã, de Toledo, na decisão por pênaltis após empate por quatro gols no tempo normal. A equipe de Apucarana chegou a estar perdendo por 4 a 1, mas com disposição, garra e apoiada pela torcida acabou igualando o placar. No tempo normal os gols do São José foram marcados por Thiago (3) e Brandão.

-LEIA MAIS: Apucaranenses vão disputar o maior Rally Cross Country das Américas

continua após publicidade

Também no Lagoão ocorrem mais três jogos pelas semifinais do futsal. Às 9 horas, duelam Leonardo da Vinci (Dois Vizinhos) e Petrônio Portela (São Jorge do Patrocínio), no feminino. Às 13h30, também no feminino, o Colégio Estadual do Paraná (Curitiba) encara o Atílio Fontana (Toledo) e às 14h30, o Visconde de Guarapuava (Guarapuava) joga contra o Lacerda Braga (Goioerê), no masculino.

No mesmo ginásio tem a rodada final do futsal ACD (masculino). Às 10 horas, jogam Escola Nova Esperança (Nova Esperança) e Escola Sinhara Viana (Palmas), pela decisão de terceiro lugar. Logo após, às 11 horas, a Escola Maria de Nazaré (Jacarezinho) duela contra a Escola São Lucas (Quatiguá), na disputa do título.

Serão disputadas ainda nesta sexta-feira as semifinais do basquetebol no Ginásio Mário Tésio do Colégio São José: 8 horas, Alfa (Campo Mourão) x La Salle (Toledo), feminino; 9h15, Alfa (Campo Mourão) x Marista (Londrina), masculino; 14 horas, Castrolanda (Castro) x Carlos Gomes (Ubiratã), feminino; e às 15h15, Bertoni x Castrolanda (Castro), masculino.

continua após publicidade

Também nesta sexta tem a seqüência do badminton, a partir das 8h30, no ginásio do Colégio Canadá e o tênis, às 9 horas, no Country Club. Às 8 horas, inicia o taekwondo, no ginásio de esportes do Colégio Estadual Alberto Santos Dumont, com a modalidade seguindo até este sábado.

Modalidades encerradas

Nessa quinta-feira (10/08), foram conhecidos os campeões das modalidades de handebol (Complexo Esportivo Áureo Caixote) e do voleibol (Ginásio do Colégio Nossa Senhora da Glória).

continua após publicidade

A Escola Dom Bosco, de Mariluz, foi à campeã do handebol feminino e o Colégio Princesa Izabel, de Paiçandu, ganhou o título no handebol masculino. No voleibol feminino o Colégio Ética, de Londrina, obteve a primeira colocação e no voleibol masculino o Colégio Petrônio Portela, de São Jorge do Patrocínio, ficou em primeiro lugar.

A 69ª edição dos Jogos Escolares do Paraná é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, em parceria com o Núcleo Regional de Educação (NRE) e da Prefeitura de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News