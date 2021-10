Da Redação

Apucarana tem tempo instável e máxima de 23º C nesta segunda

O tempo continua instável, nesta segunda-feira (4), em Apucarana e região. Logo ao amanhecer, a Cidade Alta registrou algumas pancadas de chuva e temperatura mínima de 18º C. A máxima não deve ultrapassar dos 23º C.

De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná, há 95% de possibilidade de ocorrência de chuva na cidade. A precipitação acumulada é de 19.9 mm.

Começo de semana com muitas nuvens e ainda com previsão de chuvas na região do Paraná. Apesar da frente fria se deslocar um pouco mais para o Sudeste do país, segue com constante fluxo de umidade e calor pela atmosfera até a região do Estado. Com isso, o cenário de tempo instável e sujeito à chuva ainda persiste, porém, diminuindo gradualmente ao longo do dia. Em relação às temperaturas, valores mais amenos são esperados em toda a metade sul, esquentando um pouco nas áreas ao norte no período da tarde.