Apucarana tem seis vagas abertas na Unespar para professores e agentes universitários

Oportunidades contemplam cargos de contador, enfermeiro, biomédico e docentes temporários para a área da saúde. Inscrições vão até 30 de novembro

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) está com inscrições abertas, de 16 a 30 de novembro, para três processos seletivos que oferecem um total de 21 vagas, seis para o campus de Apucarana (PR). As oportunidades são para a contratação de agentes universitários efetivos e temporários, além de professores para o curso de Medicina. Os interessados devem realizar a candidatura exclusivamente pela internet, na página de concursos da instituição (www.unespar.edu.br/concursos).

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O grande destaque para o município está no Processo Seletivo Simplificado (PSS) voltado ao colegiado de Medicina, que busca preencher três vagas para professores temporários com carga horária de 20 horas semanais. As oportunidades contemplam a área de Medicina/Semiologia, que exige graduação em Medicina e especialização ou residência; a área de Anatomia, voltada a profissionais formados em Medicina, Biomedicina, Enfermagem ou Fisioterapia com mestrado; e a área de Bioquímica e Farmacologia, destinada a graduados em Medicina, Biomedicina ou Farmácia, também com exigência de mestrado na área. A taxa de inscrição para a seleção docente é de R$ 150, e os candidatos serão avaliados por meio de provas didática e de títulos. Acesse aqui o edital do concurso.

Na área administrativa, há duas frentes de contratação. O concurso público tradicional (edital nº 050/2026) oferta duas vagas efetivas de nível superior para Apucarana, contemplando os cargos de contador e enfermeiro. Neste certame, a taxa de participação custa R$ 200, com o processo composto por provas objetiva e de títulos.

A última vaga destinada ao campus local é para o cargo de biomédico, ofertada através de um outro PSS para agentes universitários (edital nº 051/2026). Para esta oportunidade, a taxa é de R$ 150, com a seleção seguindo o modelo de avaliação objetiva e de títulos. Os contratos dos processos simplificados, tanto para professores quanto para agentes, terão vigência inicial de 12 meses, podendo ser prorrogados por igual período.

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Os candidatos que se enquadram nos requisitos podem solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição logo no início do prazo, entre os dias 16 e 17 de novembro. A documentação completa, os requisitos detalhados e o cronograma de cada processo podem ser consultados diretamente no portal www.unespar.edu.br/concursos.

