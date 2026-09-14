Apucarana tem segunda-feira fria e chuvosa, com máxima de 15°C

Previsão indica chuva ao longo do dia, alta umidade e ventos com rajadas de até 40 km/h no município

Apucarana terá uma segunda-feira (14) marcada por temperaturas baixas, céu instável e chuva. A previsão indica mínima de 12°C e máxima de apenas 15°C, mantendo a cidade com pouca variação térmica ao longo do dia. Dados do Simepar também apontam chuva e temperaturas amenas na região.

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De acordo com a previsão, o tempo permanece instável principalmente nas áreas mais ao norte e leste do Paraná. A expectativa é de chuvas fracas a moderadas, com possibilidade de acumulados pontualmente superiores a 30 milímetros.

Em Apucarana, a probabilidade de ocorrência de chuva chega a 98%, enquanto a precipitação acumulada prevista é de aproximadamente 17,3 milímetros. A umidade relativa do ar deve permanecer elevada, variando entre 93% e 99%.

Os ventos sopram de leste, com velocidade média de 11 km/h e rajadas que podem chegar a 40 km/h. A combinação de chuva, nebulosidade e temperaturas baixas deve deixar a sensação de frio presente durante praticamente todo o dia.

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A previsão também aponta menor possibilidade de tempestades no Paraná nesta segunda-feira, embora a instabilidade ainda favoreça a ocorrência de chuva em diferentes regiões.

Com o tempo fechado e a chuva, a orientação é para que motoristas redobrem a atenção nas ruas e rodovias, especialmente em trechos com pista molhada e menor visibilidade.