Apucarana tem quarta-feira de tempo firme, sem chuvas e máxima de 26°C

A cidade de Apucarana registra tempo firme e estável nesta quarta-feira (11), sem qualquer previsão de chuva para o município ao longo de todo o dia. As temperaturas permanecem agradáveis, apresentando uma amplitude térmica moderada, com os termômetros marcando a mínima de 15°C durante as primeiras horas da manhã e alcançando a máxima de 26°C no período da tarde.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os dados meteorológicos complementares confirmam a condição de tempo seco, com probabilidade nula de ocorrência de chuvas e volume de precipitação acumulada de 0.0 milímetro. A umidade relativa do ar apresenta variação significativa, com índice mínimo de 69% e pico máximo chegando a 93%. A dinâmica dos ventos também merece destaque, soprando predominantemente da direção leste a uma velocidade média de 14 km/h, porém com potencial para rajadas mais intensas que podem atingir a marca de 50 km/h em determinados momentos.