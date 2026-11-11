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PREVISÃO DO TEMPO

Apucarana tem quarta-feira de tempo firme, sem chuvas e máxima de 26°C

Sem probabilidade de chuva, o destaque meteorológico fica para a intensidade dos ventos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Apucarana tem quarta-feira de tempo firme, sem chuvas e máxima de 26°C
Autor Os dados meteorológicos complementares confirmam a condição de tempo seco - Foto: Arquivo TNOnline

A cidade de Apucarana registra tempo firme e estável nesta quarta-feira (11), sem qualquer previsão de chuva para o município ao longo de todo o dia. As temperaturas permanecem agradáveis, apresentando uma amplitude térmica moderada, com os termômetros marcando a mínima de 15°C durante as primeiras horas da manhã e alcançando a máxima de 26°C no período da tarde.

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Os dados meteorológicos complementares confirmam a condição de tempo seco, com probabilidade nula de ocorrência de chuvas e volume de precipitação acumulada de 0.0 milímetro. A umidade relativa do ar apresenta variação significativa, com índice mínimo de 69% e pico máximo chegando a 93%. A dinâmica dos ventos também merece destaque, soprando predominantemente da direção leste a uma velocidade média de 14 km/h, porém com potencial para rajadas mais intensas que podem atingir a marca de 50 km/h em determinados momentos.

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Apucarana clima meteorologia previsão do tempo tempo firme
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