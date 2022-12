Apucarana têm professores e alunos premiados em concursos

Da Redação

A Autarquia Municipal de Educação (AME), de Apucarana, realizou na manhã desta terça-feira (13/12), a premiação dos professores e estudantes da sua rede que se destacaram em três concursos culturais: MPT na Escola, promovido pelo Ministério Público do Trabalho; Televisando, organizado pelo Instituto GRPCOM; e Cooperar para Transformar, da Cooperativa de Crédito Sicoob Aliança.

A estudante Michele Vitória Pereira, da turma do 5º Ano, da Escola Municipal Augusto Weyand, conquistou o segundo lugar na etapa estadual do concurso MPT na Escola, pela produção do poema Não se deixem enganar, que abordou o tema Trabalho Infantil. Como prêmio pelo excelente trabalho pedagógico desenvolvido, a unidade de ensino foi contemplada com um bônus no valor de R$10 mil, a professora recebeu de presente um relógio de pulso e a aluna ganhou um celular do modelo smartphone.

Já a professora Ângela Torresan e os estudantes Agatha Sophia Ferreira, Lucas Westphal da Cruz, Manuella Louise Passoni, Paloma Quimelo Pereira e Pietro Leonardo Santana de Carvalho, da turma do 2º Ano, também da Escola Municipal Augusto Weyand, foram premiados no concurso Televisando, do Instituto GRPCOM, pela produção de uma belíssima reportagem sobre a relação existente entre a sustentabilidade e a acessibilidade.

“Primeiramente, os estudantes promoveram uma grande campanha de arrecadação de lacres de latinhas de refrigerante, envolvendo a comunidade escolar, as próprias famílias e demais moradores do bairro. Depois, os lacres foram doados a uma entidade que os trocou por cadeiras de rodas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de outras pessoas. Tudo foi documentado no vídeo que foi exibido no Jornal Meio Dia Paraná, da RPCTV,” detalhou a secretária de educação, Marli Fernandes.

Como prêmio pela reportagem produzida, o Instituto GRPCOM premiou a Escola Municipal Augusto Weyand com um troféu, a professora Ângela Torresan com um notebook e os alunos com certificados e presentes.

Por fim, as estudantes Evelyn Gabriele dos Santos, da Escola Municipal Fernando José Acosta, Michele Vitória Pereira, da Escola Municipal Augusto Weyand, Milena Fernanda Pereira, da Escola Municipal Professor Idalice Moreira Prates, e Maria Isabella Gaia Queiroz, da Escola Municipal Mateus Leme, foram premiadas pela Cooperativa de Crédito Sicoob Aliança por terem produzido excelentes textos e desenhos sobre o tema Cooperar para Transformar. Elas receberam como recompensa kits de materiais didáticos, contendo mochila, cadernos, lapiseiras, lápis de cor, canetas, entre outros itens.

“Eu fico muito feliz de ver as nossas crianças brilhando em concursos culturais e provas de conhecimento das mais diversas áreas. Isso significa que estamos no caminho certo, formando uma geração de cidadãos vencedores para o futuro de Apucarana,” comemorou o prefeito Junior da Femac.

O vice-prefeito Paulo Vital comentou que a educação municipal avançou muito na última década. “A revolução aconteceu porque o ex-prefeito Beto Preto e o atual prefeito Junior da Femac fizeram da educação a prioridade nas suas gestões, investindo fortemente na reforma e ampliação das escolas, na unificação do currículo da rede, na valorização e na formação continuada dos professores, no enriquecimento da merenda e na compra dos melhores materiais didáticos para os estudantes,” disse.

“Eu gostaria de parabenizar à secretária Marli Fernandes e à equipe dela pelo trabalho maravilhoso que estão realizando, colocando a educação de Apucarana em destaque no Paraná e no brasil. Eu sinto muito orgulho de morar em um município que se preocupa com a formação das suas crianças,” concluiu o presidente da Cooperativa de Crédito Sicoob Aliança, Osnei José Simões Santos.

Professores recebem certificados de conclusão de curso de Libras

A Autarquia Municipal de Educação também realizou, no mesmo ato, a entrega de certificados para quarenta professores da sua rede que concluíram um curso formativo na área da Língua Brasileira de Sinais.

O ensino de Libras está sendo implantado na rede municipal de educação de Apucarana com o intuito de colaborar para a construção de uma sociedade cada vez mais inclusiva. “Em 2022, a disciplina já foi introduzida em 16 das nossas 36 escolas. E, a partir do próximo ano, todos os estudantes, matriculados nas turmas de 1º ao 5º ano, em todas as unidades de ensino, participarão das aulas,” afirmou o prefeito Junior da Femac.

No entanto, para que o ensino de Libras pudesse ser implantado nas escolas municipais, a Autarquia de Educação precisou investir na formação dos seus professores. “Por isso, desde 2015, nós mantemos uma parceria com o Polo da UAB a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), por meio da qual ofertamos cursos de Libras, dos níveis básico e intermediário, aos docentes. Em 2022, quarenta professores concluíram a formação,” acrescentou a secretária de educação, Marli Fernandes.

