Apucarana tem previsão de tempo instável e termômetros entre 20°C e 26°C nesta quinta (05)

Apucarana registra tempo instável e alta probabilidade de chuva nesta quinta-feira (05). A cidade amanhece com termômetros na casa dos 20°C, enquanto a máxima não ultrapassa os 26°C durante a tarde, configurando uma amplitude térmica reduzida sob céu encoberto e risco iminente de precipitação ao longo de todo o período.

A atmosfera permanece altamente saturada, com umidade relativa do ar oscilando entre 77% e 100%, favorecendo uma probabilidade de ocorrência de chuva estimada em 98%, com volume acumulado previsto de 15 milímetros. Os ventos sopram predominantemente do quadrante noroeste com velocidade média de 9 km/h, acompanhados por rajadas pontuais que podem atingir a intensidade de 50 km/h.

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Paraná

O risco de tempestades persiste no Paraná, especialmente durante a madrugada e manhã. Esta situação decorre do gradual avanço de uma frente fria na altura do Sul e Sudeste do País. A partir da tarde os eventos ficam mais brandos, e ocorrem preferencialmente no Leste e na faixa norte.

As temperaturas permanecem mais elevadas entre o Sudoeste, Oeste e o Noroeste paranaense, com valores ligeiramente abaixo dos 30 °C. Nestes setores o sol aparece entre nuvens.