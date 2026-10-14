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CHUVA INTENSA

Apucarana tem previsão de novos temporais nesta quarta-feira (14)

Cidade já soma quase 40 mm até as 13h30; chuva deve retornar com força à noite; veja os horários

Escrito por Da Redação
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Apucarana tem previsão de novos temporais nesta quarta-feira (14)
Autor Alagamentos foram registrados na cidade nesta quarta-feira - Foto: Reprodução

Apucarana já superou a média histórica de chuvas para outubro em apenas 13 dias. A estação meteorológica do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) registrou 178 milímetros de precipitação no município até esta terça-feira (13), enquanto a média esperada para todo o mês é de 172,9 mm. Nesta quarta-feira (14), já choveu quase 40 mm até as 13h30 e a previsão do Simepar é mais temporais a partir do final da tarde. Estão previstos pelo menos mais 23 mm.

-LEIA MAIS: Apucarana supera média de chuva de outubro em apenas 13 dias

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Nesta quarta-feira (14), a previsão indica temporais em todas as regiões do Paraná, com maior intensidade na metade norte do estado, principalmente nas cidades próximas à divisa com São Paulo.

"Instabilidades avançam do Mato Grosso do Sul e Paraguai em direção ao Paraná, com chuva pontualmente intensa, raios e condição para fortes rajadas de vento e granizo de forma localizada. As chuvas avançam em boa parte das regiões, com menor intensidade no Sudoeste e Centro-Sul, e de forma mais abrangente sobre o Noroeste e Norte", informa o meteorologista Leonardo Zucuni Furlan, do Simepar.

Em Apucarana, a chuva mais intensa ocorreu por volta do meio-dia, com 22,8 mm. Os temporais devem voltar a partir das 18h.

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Apucarana tem previsão de novos temporais nesta quarta-feira (14)
AutorFoto: Simepar


A enxurrada provocou alagamentos em várias ruas. Um dos casos foi registrado na Avenida Minas Gerais, nas proximidades do Estádo Municipal Olímpio Barreto.

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O tempo deve melhorar somente a partir de sexta-feira (16).

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