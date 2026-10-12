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Apucarana tem previsão de instabilidade e pancadas de chuva nesta segunda-feira

Precipitação acumulada estimada é de 4,8 mm, com temperatura máxima atingindo até 26 °C durante a tarde.

Escrito por Da Redação
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Apucarana tem previsão de instabilidade e pancadas de chuva nesta segunda-feira
Autor A segunda-feira (12) em Apucarana (PR) começou com céu nublado - Foto: tnonline

A segunda-feira (12) em Apucarana (PR) começou com céu nublado e previsão de pancadas de chuva a partir do período da tarde, de acordo com dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A probabilidade de ocorrência de precipitação no município é de 98%, com volume acumulado estimado em 4,8 mm.

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Durante as primeiras horas da manhã, as temperaturas registraram 18 °C às 8h, em rápida elevação para 21 °C às 9h, mantendo o tempo firme sem registro de chuva no período matutino. A máxima prevista para o dia deve chegar aos 26 °C entre o meio-dia e o meio da tarde. As primeiras instabilidades e registros de chuva isolada estão previstos para começar a partir das 14h, prolongando-se até o início da noite.

A umidade relativa do ar no município oscila entre 60% e 99%. Os ventos sopram predominantemente na direção nordeste ao longo da manhã, mudando para noroeste e oeste no fim do dia, com velocidade média de 11 km/h e rajadas que podem atingir até 36 km/h. O sol nasceu às 05h57 e o pôr do sol ocorre às 18h29.

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Apucarana pancadas de chuva previsão do tempo temperatura umidade relativa ventos
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