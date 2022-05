Apucarana têm obras para construção de novo reservatório

Da Redação

A Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, está duplicando a capacidade de reservação de água do sistema de abastecimento de Apucarana, no Norte do Paraná. Os investimentos somam R$ 31,7 milhões. As obras iniciadas em setembro de 2021 seguem a todo vapor e representam um ganho de 10 milhões de litros de água no sistema, passando dos atuais 8 milhões para 18 milhões.



A diretora de Investimentos da Sanepar, Leura Conte de Oliveira, afirma que essas obras melhoram a distribuição de água em toda a cidade, especialmente nas regiões mais afastadas e distantes dos centros de reservação. “Estamos também implantando adutoras que reforçam a entrega da água e essa obra é por método não-destrutivo, o que significa que não estamos fazendo abertura de valas, portanto, causando menos transtorno à população.”



Com previsão de conclusão até dezembro deste ano, as obras estão sendo feitas em três diferentes endereços da cidade. Na região central, na Rua Galdino Gluck Júnior, escavações para a construção de um reservatório enterrado movimentaram 596 caminhões de terra. Esta unidade armazenará 4 milhões de litros de água; a segunda unidade neste endereço tem capacidade para 2 milhões de litros. Ambas são em concreto armado.



Nas regiões Sudoeste e Oeste da cidade estão sendo instaladas duas unidades em estrutura metálica, com capacidade para 2 milhões de litros cada. Trata-se de tecnologia importada da Alemanha em aço vitrificado, o que confere maior durabilidade e menor ocorrência de manutenções.



Também estão sendo construídas duas estações elevatórias e implantadas 10 mil metros de tubulações. As obras estão gerando 525 empregos diretos e indiretos.



PRODUÇÃO – Ainda em 2022, deve ser licitada obra de ampliação da produção de água. Serão colocados em operação três novos poços com um incremento de 15% no volume captado atualmente. Além das estruturas dos poços, serão implantados 10 km de adutora e mais um reservatório de 500 mil litros.

Fonte: Sanepar