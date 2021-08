Da Redação

Apucarana tem nova etapa de vacinação nesta segunda (16)

Nesta segunda-feira (16), Apucarana aplica segunda dose das vacinas AstraZeneca e CoronaVac. Todos que tem a imunização marcada para o dia 16 de agosto podem ir até o Complexo Esportivo Lagoão.

continua após publicidade .

A imunização acontece das 8h30 às 17 horas, no sistema drive-thru, e dentro do ginásio para quem for a pé.

Apucarana também realiza a campanha Vacina Solidária, com arrecadação de alimentos não perecíveis.