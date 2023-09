Apucarana tem mais de mil capivaras, estima biólogo

A capivara virou uma espécie de símbolo informal de Apucarana (PR). O animal, que tem seu dia comemorado nesta quinta-feira (14), está presente em várias regiões do município. Mais conhecido por habitar o Parque Jaboti, o simpático roedor pode ser encontrado em outros parques, como Raposa, Redenção e Schmidt, entre outros, além da zona rural.

“São mais de mil capivaras em Apucarana”, estima o biólogo Fernando Felippe, que é um voluntário da causa animal no município. Segundo ele, esses animais estão junto a lagos, represas e nascentes. “Em todo corpo de água é possível encontrá-las”, diz o biólogo.

Segundo ele, a presença dos animais nas áreas urbanas vem crescendo, justamente pela falta de predador. A onça-parda, que recentemente apareceu no Lago Jaboti, é o principal deles. “Ela (a capivara) se reproduz muito rápido e não tem um controle (populacional) por falta de predador”, explica.

Apesar do carinho da maioria das pessoas com as capivaras, elas também são vítimas das ações humanas, com casos de atropelamentos, por exemplo. Alguns já viraram até caso de polícia.

No entanto, a simpatia por esses bichinhos predomina. Em Apucarana, elas já inspiraram a criação de um pastel e também são registradas em fotografias por admiradores, principalmente no Jaboti.

