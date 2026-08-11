Apucarana tem mais de 8,6 mil CNHs vencidas, apontam dados do Detran-PR

Em toda a região, o número de documentos em situação irregular soma mais de 27 mil

Levantamento feito com dados do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) aponta que 8.686 Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) estão vencidas em Apucarana. O número equivale a 12,3% dos 70.599 condutores cadastrados até julho no município. Em toda a região, o número de documentos em situação irregular soma mais de 27 mil. O total corresponde a 12% das 235,7 mil carteiras em 28 municípios pesquisados.

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Arapongas contabiliza 7.974 CNHs vencidas ante 68.532 condutores habilitados, o que corresponde a 11,6%. Em Ivaiporã, são 1.881 habilitações com prazo expirado para um total de 18.407 documentos registrados (10,2%).

Para regularizar a situação, o chefe da 15ª Ciretran de Apucarana, Luiz Gustavo Fujiwara, orienta que o motorista consulte o status do documento e inicie a renovação por meio do aplicativo Detran Inteligente. Pela plataforma, é possível emitir guias de pagamento e agendar os exames necessários.

“A primeira recomendação é justamente verificar o aplicativo, que facilita bastante a vida do motorista e evita deslocamentos desnecessários”, orienta Fujiwara. Ele ressalta, no entanto, que o atendimento presencial segue disponível para quem tem dificuldades com os canais digitais. “A tecnologia precisa estar a serviço do cidadão, e não ser uma barreira. As autoescolas de Apucarana também são importantes parceiras nesse processo e estão preparadas para auxiliar. A ideia é que o cidadão tenha diferentes caminhos para fazer a renovação”, complementa.

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O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece uma margem de tolerância de 30 dias após o vencimento da CNH para que o condutor continue dirigindo de forma legal. O chefe da Ciretran alerta sobre as consequências de ultrapassar esse prazo. “Pela legislação, trafegar com a CNH vencida há mais de 30 dias configura infração gravíssima”, adverte. Além da multa de R$ 293,47 e dos sete pontos na carteira, o veículo pode ser retido até a apresentação de um condutor habilitado.

Fujiwara reforça a necessidade de planejamento por parte dos motoristas da região. “Não deixe para a última hora. Verifique se consegue resolver pelo Detran Inteligente. Se tiver dificuldade, procure uma autoescola ou venha até a Ciretran”, finaliza o chefe do órgão.





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