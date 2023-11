Apucarana tem mais de 3 milhões de galinhas; veja outros animais

As galinhas dominam praticamente toda a quantidade de animais da pecuária de Apucarana, no norte do Paraná. É o que mostra a mais recente Pesquisa da Pecuária Municipal, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dos 3.526.320 animais da cidade, 3.216.889 são galinhas, ou seja, cerca de 91%.

Bem distante do topo, em segundo lugar, vem as codornas, com 290 mil, seguido pelo gado, com 14.658 animais. Em último lugar ficam os búfalos, com 11 cabeças presente em Apucarana. Os números em que a pesquisa se embasou ainda buscou contabilizar outros animais, como: porcos, cabras, ovelhas, cavalos e codornas.

Veja a lista completa de animais que compõem o rebanho em Apucarana:



Rebanho de Gado: 14.658

Rebanho de Galinha: 3.216.889

Rebanho de Porco: 2.450

Rebanho de Cabra: 331

Rebanho de Ovelha: 1.038

Rebanho de Búfalo: 11

Rebanho de Cavalo: 943

Rebanho de Codornas: 290.000

Rebanho de Total de bichos: 3.526.320

A quantidade total de animais na cidade representa cerca de 27 vezes mais a quantidade de pessoas. Segundo os últimos números do Censo, a população e Apucarana é de 130.000.

Ainda segundo os números do IBGE, a cidade com a maior número de animais em todos o Brasil é Cascavel, com 21,3 milhões de bichos.

No Brasil

Em todo o Brasil, a pesquisa mostrou que a quantidade total de animais é de 1,9 bilhões. Isso representa cerca de 9 vezes mais do que a quantidade da população total do país, que é de 203 milhões de habitantes humanos.

