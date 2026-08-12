Apucarana tem mais de 1,2 mil novas empresas abertas neste ano, aponta Jucepar

Número de negócios registrados cresceu 27% entre janeiro e julho deste ano; indústria lidera com maior saldo

O empreendedorismo avança em Apucarana, norte do Paraná. Só neste ano, mais de 1,2 mil novas empresas foram consolidadas no município entre janeiro a julho, conforme dados levantados pelo TNOnline junto à Junta Comercial do Paraná (Jucepar). O saldo resulta da diferença entre 2.448 aberturas e 1.237 baixas no período e corresponde a uma alta de 27% em comparação com o mesmo período do ano passado.

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Segundo a Jucepar, 82,3% do saldo de novas empresas é composto por Microempreendedores Individuais (MEIs), com 997 novos negócios atuantes nessa modalidade, seguido pela Sociedade Empresária Limitada com saldo de 381 empresas. Em contrapartida, a modalidade de Empresário Individual encerrou o período com baixa em 156 CNPJs neste ano.

A indústria de transformação se destaca com 278 novos negócios no período, seguido pelo comércio e reparação de veículos (207), transporte, armazenagem e correio (174), atividades administrativas (99), atividades científicas e técnicas (95), saúde humana e serviços sociais (83), informação e comunicação (46), entre outros setores.

Para o economista Paulo Cruz, professor da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), o município é um importante entroncamento para o Vale do Ivaí que atrai consumidores de cidades vizinhas e, por consequência, tem um cenário favorável para empreender. “Muitos moradores da região recorrem ao mercado apucaranense para suprir suas necessidades", afirma.



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Cruz também ressalta que embora Apucarana tenha um setor industrial consolidado, forte e diversificado, ainda possui muito espaço e mercado para crescimento, o que explica o número de novas empresas nesse segmento.









