Apucarana tem maior programa de atletismo em escolas municipais

Com cinco etapas do circuito de corridas de rua e de dois festivais que acontecem ao longo do ano no município, Apucarana passa a ter o maior programa de atletismo nas escolas municipais do Paraná. A afirmação é do prefeito Junior da Femac, após a quarta etapa do Circuito de Corridas de Rua das Escolas Municipais que ocorreu no domingo (03/09) na Avenida Central do Paraná, Jardim América. O programa é realizado pela Autarquia Municipal de Educação (AME) e pela Secretaria Municipal de Esportes.

“Atualmente temos cerca de 2.500 alunos que disputam o circuito e mais dois mil que participam dos festivais, mostrando a força e o potencial do nosso atletismo. Plantamos a semente há alguns anos e hoje estamos colhendo muitos frutos, revelando talentos e formando campeões. Temos atualmente atletas que são destaques em competições estaduais e nacionais, provando que Apucarana é um celeiro de bons atletas na modalidade”, destaca o prefeito Junior da Femac.

Quatro etapas do circuito nessa temporada já foram realizadas: Pirapó, Parque do Lago Jaboti, região da Escola Gabriel de Lara e Jardim América. A quinta e última etapa está marcada para o dia 8 de outubro na Praça Rui Barbosa, com a presença dos melhores colocados das provas anteriores. Na etapa final os três melhores de cada categoria se credenciam a participar da Prova São Silvestrinha, no mês de dezembro em São Paulo. Já os festivais de atletismo das escolas municipais vão acontecer nos dias 23 e 30 de setembro, no Complexo Esportivo Estação Cidadania.

“Através das etapas do circuito e dos festivais estruturamos a equipe das categorias de base de atletismo do município que hoje é uma das mais respeitadas do Paraná. Já conseguimos muitos títulos nas disputas dos Jogos Escolares do Paraná, no Paranaense, na Vinteotinha e somos os atuais bicampeões da São Silvestrinha. Temos também conquistas nos Jogos Escolares Brasileiros e três atletas atualmente fazem parte do Programa Geração Olímpica, do Governo do Estado”, relata o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, coordenador geral do atletismo da secretaria municipal de Esportes.

Os três atletas que estão no “Geração Olímpica” são Pedro Henrich Machado de Oliveira, Gabrielly Eduarda dos Santos de Souza e Madelaine Gomes da Silva, que iniciaram no atletismo competindo, respectivamente, pelas escolas Augusto Weyand, Durval Pinto e José Idesio Brianezi, respectivamente. Essa última competidora, no mês de julho, em Maringá, foi campeã da prova de salto em altura na fase final dos Jogos Escolares do Paraná e, no último final de semana, ficou em sexto lugar na etapa nacional dos Jogos da Juventude Escolares em Ribeirão Preto-SP.

Pedro é tricampeão da Vinteoitinha, campeão da São Silvestrinha e tem muitas vitórias nos Jogos Escolares do Paraná (Jeps). Gabrielly também conquistou várias medalhas nos JEPs, tem inúmeras vitórias em corridas regionais e estaduais e no ano passado foi campeã da prova de revezamento 5x80m nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), no Rio de Janeiro. Os três competidores foram revelados no circuito das corridas de rua das escolas municipais.

“A Gabrielly começou a competir com 7 anos e ganhou a sua primeira corrida no Lagoão. Hoje está com 14 anos, tem se destacado no atletismo e quer ir mais longe no esporte. Eu só tenho a agradecer ao município de Apucarana por investir em nossas crianças e dizer que o esporte mudou as nossas vidas”, comenta Roseli, mãe de Gabrielly.

“As corridas das escolas municipais foi muito importante e foi o passo inicial do Pedro no atletismo. O meu filho é dedicado nos treinos, leva muito a sério as competições e nos últimos anos tem se destacado. Com o incentivo dele, hoje faço parte do quadro de arbitragem da Federação Paranaense de Atletismo”, cita Alessandra Oliveira, mãe do tricampeão da Vinteotinha.

ESCOLINHA DE ATLETISMO – A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, também oferta aulas da escolinha de atletismo, que funciona nos complexos esportivos Lagoão e Estação Cidadania. Os treinamentos têm o comando dos professores Carlos Alfredo Gorini de Arruda e Luiz Henrique Pereira, o Luizinho.

No Complexo Lagoão as aulas são realizadas nas segundas e quartas-feiras das 9 às 10h30 e das 16h30 às 18 horas; nas terças e quintas-feiras das 9 às 11 horas; e aos sábados das 8 às 11 horas. São alunos de 8 a 17 anos.

Já no Complexo Estação Cidadania as atividades funcionam nas segundas e quartas-feiras das 9 às 11 horas e nas terças e quintas-feiras das 16h30 às 18 horas, também com atletas de 8 a 17 anos.

“Graças ao apoio da Prefeitura de Apucarana temos uma base muito forte no atletismo e que vem fazendo bonito nas últimas competições. Tenho muito orgulho de fazer parte da equipe do município, de poder trabalhar com o professor Grillo e de ajudar a descobrir novos talentos nos circuitos de corridas de rua das escolas municipais e nos festivais”, pontua o professor Luizinho.

“A Prefeitura está de parabéns, pois vem desenvolvendo um ótimo trabalho através dos projetos de atletismo nas escolas municipais como também com as escolinhas que acontecem no Lagoão e no Complexo Estação Cidadania. Estamos fazendo um trabalho semanal nesses dois locais e, com certeza, serão descobertos novos talentos no esporte”, conclui o professor Carlos.

