Apucarana tem maior granja de frangos do Brasil para a JBS

Da Redação

Em evento realizado na noite desta sexta-feira (3), no Aviário Rossa & Borges, instalado no distrito de Caixa de São Pedro, foi oficialmente inaugurado o empreendimento do grupo catarinense em Apucarana. O Investimento foi de R$75 milhões, incluindo a compra de ampla área rural, equipamentos tecnológicos e instalação de 24 aviários.

A estrutura implantada, com capacidade de produção de 680 mil frangos a cada 42 dias, irá saltar até o final deste ano para 1,1 milhão de aves no mesmo período, garantindo ao complexo de Apucarana o status de maior granja fornecedora da JBS no Brasil.

Toda estrutura funciona com base tecnológica. Os galpões são do sistema dark house, com fechamento eletrônico das telas e escurecimento do viveiro. A distribuição de ração e de água é automatizada. E também o controle da temperatura com a refrigeração, ou aquecimento interno controlados por computadores.

Além dos proprietários Alcides Borges e Fernando Rossa, participaram do evento vários executivos da JBS, entre eles Ricardo Dias, diretor de negócio de aves no Paraná; Ivan Zechin, diretor regional Agro-PR; e Ricardo Pereira, gerente Agro-Rolândia; Ricardo Trinkel, diretor industrial-PR; e Gilson Matiello, gerente industrial-Rolândia.

O prefeito Junior da Femac, foi representado pelo secretário de indústria e comércio, Edison Peres Estrope. O vice-prefeito Paulo Vital também não participou, por estar em isolamento, depois de positivado para Covid. O prefeito não pôde estar presente devido a outro compromisso já agendado fora da cidade. Também prestigiaram a inauguração o presidente da Câmara, Franciley de Godoi "Poim"; e os secretários Sueli Pereira (Fazenda), Gerson (Agricultura), Ivan da Silva (Assuntos Estratégicos) e Mauricio Borges (comunicação).

ORGULHO PARA APUCARANA

Em vídeo gravado, o prefeito Junior da Femac falou da grandiosidade do empreendimento e fez uma saudação especial aos investidores Alcides Borges e Fernando Rossa. "Trata-se do maior aviário de frango de corte do Brasil, entre os fornecedores da JBS. Apucarana tem muito orgulho de receber o Grupo Rossa & Borges e sua parceria com o Grupo multinacional JBS, um dos maiores produtores de proteína do planeta", comentou o prefeito, frisando ainda que Apucarana luta no dia a dia para gerar mais emprego e renda. "O investimento foi de R$75 milhões no município, com a compra da terra, de equipamentos e instalações prediais e deve gerar um significativo retorno social e em tributos", concluiu.

GRATIDÃO PELO APOIO

Com matriz na cidade de Capinzal (SC) e com aviários também no município da Lapa (PR), o Grupo R&B agora expande seus investimentos para Apucarana. O sócio proprietário, Alcides Borges, discursou e fez um relato de gratidão à receptividade que teve em Apucarana. "Procuramos outros locais, mas o apoio da Prefeitura de Apucarana foi fundamental para a instalação do empreendimento aqui. Desde o primeiro momento fomos muito bem acolhidos pelo prefeito Junior, pelo o secretário Estrope e toda sua equipe, que tem dado todo o suporte necessário", relatou o empresário.

Com 16 aviários em produção e outros 8 em fase final de implantação está esgotada a capacidade da propriedade rural de 32 alqueires no distrito de Caixa de São Pedro. “Já estamos estudando a compra de uma nova área, em um futuro próximo, para realizar mais investimentos em Apucarana, seja para produção de matrizes ou para ampliar a produção de frangos de corte”, anunciou Alcides Borges.

MAIS EMPREGO E RENDA

“Trata-se de um empreendimento fantástico, que emprega alta tecnologia e que coloca Apucarana no mapa da avicultura brasileira. Além de gerar mais receitas ao município, com esta expansão a empresa irá também empregar mais trabalhadores, gerando renda e mais qualidade de vida para muitas famílias”, disse o secretário de indústria e comércio, Edison Peres Estrope.

Ele lembrou que 10% da produção da JBS em Rolândia é oriunda de Apucarana, onde estão em atividade 64 aviários em parceria com o frigorífico. "Deste total, 30% da produção apucaranense de frango de corte vem do Aviário Rossa & Borges", destacou Estrope.

Ricardo Dias, Diretor de Aves da JBS no Paraná, elogiou o dinamismo dos empresários Alcides Borges e Fernando Rossa. "Estamos conhecendo o primeiro aviário deste porte em todo o Brasil, em Apucarana. É maravilhoso, é de brilhar os olhos e ficamos muito felizes pela parceria com a JBS", destacou o executivo da JBS.

Ivan Zechin, diretor regional Agro-PR da JBS, parabenizou o grupo R&B pelo grandioso empreendimento. "Essa é a maior granja de frangos de corte da Seara/JBS no Brasil e, nesse momento, temos que cumprimentar os investidores e a sua parceria com a JBS", assinalou Zechin.

O presidente da Câmara Municipal, Franciley de Godoi "Poim", destacou o orgulho dos moradores de Caixa de São Pedro, do Pirapó e de Apucarana por receber um empreendimento deste porte. "O apoio constante do prefeito Junior da Femac e toda sua equipe foi muito importante. Agradecemos a empresa Rossa & Borges por acreditar e investir em Apucarana", enalteceu Poim.