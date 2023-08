Apucarana tem dia mais quente do ano, mas temperaturas vão despencar

Apucarana registrou nesta quarta-feira (23) a temperatura mais alta do ano: 32,3ºC . A informação é do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). No entanto, o onda de calor em pleno inverno tem prazo para acabar.

Segundo previsão do Simepar, as temperaturas altas devem seguir até sexta-feira (25), com máximas acima de 30ºC, mas vão cair a partir de sábado (26), com máximas não passando de 20ºC. Na próxima segunda-feira (28), o frio volta, com mínima de 9ºC. Veja previsão abaixo para os próximos dias

Além de Apucarana, outras cidades do Paraná registraram nesta quarta-feira (23) as temperaturas mais altas do ano, segundo o Simepar: Cambará, Cornélio Procópio, Santo Antônio da Platina, Londrina, Maringá e Paranavaí.



O calor é reflexo de uma massa de ar quente que afeta o Paraná em pleno inverno, que termina apenas em 23 de setembro.

Com esse choque térmico à vista, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou o Estado em alerta amarelo para riscos de tempestade. O aviso de onda de calor vale até as 15 horas de quinta (20) na maioria das regiões, com temperaturas 5ºC acima da média para o período.



Previsão do Simepar para os próximos dias em Apucarana

Foto por TNOnline

