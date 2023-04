Apucarana tem Dia D da vacinação neste sábado (15)

Da Redação

Neste sábado (15) acontece o 'Dia D'de vacinação em Apucarana, No município, a ação ocorre em 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Serão oferecidos imunizantes contra a gripe e contra a Covid e outras vacinas de rotina. Para receber o imunizante é necessário apresentar documento com foto e carteirinha de vacinação. A ação ocorre das 8 horas as 16h30, confira os locais abaixo.

Em Apucarana a abertura do dia D aconteceu na UBS Osvaldo Damin com a presença do prefeito Junior da Femac, o secretário de saúde Emídio Bachiega, e o chefe da 16ª Regional de Saúde Marcos Costa. O evento também contou com a presença de outras autoridades da saúde.

Marcos Costa, chefe da 16ª Regional de Saúde de Apucarana, explica que as doses, são para a proteção e prevenção de diversas doenças. “O objetivo da mobilização é atualizar o cartão de vacinas da população, buscando melhorar a cobertura vacinal. Esse dia traz muita visibilidade, com isso a população participa mais e tem a chance de pôr em dia a vacinação de todos da família”, disse Marcos.

As pessoas poderão se imunizar com as vacinas de rotina e contra a Influenza e a Covid-19, simultaneamente, caso haja necessidade.

Confira as UBSs que ficarão abertas:

· UBS ANTONIO SACHELLI (JARDIM COLONIAL)

· UBS EROS PACHECO (NÚCLEO AFONSO CAMARGO)

· UBS ELAYNE MAZUR (JARDIM INTERLAGOS)

· UBS BOLIVAR PAVÃO (JARDIM AMÉRICA)

· UBS ANA MARIA PEPATO (JARDIM TRABALHISTA)

· UBS LEOPOLDO HARTWIG JR. (VILA NOVA)

· UBS MARIA DO CAFÉ (JARDIM PONTA GROSSA)

· UBS OSVALDO DAMIN (JABOTI)

· UBS PEDRO BARRETO (DISTRITO VILA REIS)

· UBS RAUL CASTILHO (NUCLEO JOÃO PAULO)

· UBS TAKAITI MIYADI (NÚCLEO DOM ROMEU)

· UBS VALDECIR DE PAULA (JARDIM DAS FLORES)

· UBS WALTER LAZARINI (DISTRITO DE PIRAPÓ)

· UBS MARCOS S. MASCARO (NÚCELO PARIGOT DE SOUZA)

