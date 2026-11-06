Apucarana tem chuva confirmada e termômetros até 28°C nesta sexta-feira

Apucarana terá uma sexta-feira, 6 de novembro, marcada pela forte instabilidade atmosférica e predomínio de céu nublado com chuvas. As temperaturas variam entre a mínima de 20°C nas primeiras horas do dia e a máxima que deve alcançar os 28°C no período da tarde, mantendo o ambiente abafado e com probabilidade praticamente confirmada de precipitação para o município.

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O quadro meteorológico aponta 98% de probabilidade de ocorrência de chuva, com um volume acumulado previsto em 8,9 milímetros ao longo do período. Os índices de umidade relativa do ar se mantêm elevados, oscilando entre 72% nos momentos mais secos e atingindo a marca de 99%, enquanto os ventos sopram do quadrante nordeste com velocidade média de 8 km/h e rajadas que podem alcançar os 35 km/h.

Paraná

A aproximação de um novo sistema de baixa pressão nas proximidades do Paraguai, com extensão em direção à Região Sul do Brasil, deve favorecer a formação de áreas de instabilidade a partir da tarde, com possibilidade de temporais localizados. As temperaturas elevadas segue sendo um destaque.