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DIA DE VOTAÇÃO

Apucarana tem 98% de probabilidade de chuva neste domingo de eleições

Previsão do Simepar indica maiores volumes entre a madrugada e o início da manhã; temperatura pode chegar a 25°C durante a tarde

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Apucarana tem 98% de probabilidade de chuva neste domingo de eleições
Autor A previsão é de chuva fraca em Apucarana neste domingo - Foto: TNOnline

Apucarana deve começar o domingo de eleições com chuva. Segundo dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a probabilidade de ocorrência de chuva chega a 98% neste domingo (4).

-LEIA MAIS: TRE-PR e Simepar atuam em parceria nas Eleições 2026 para tomar decisões relativas a eventos meteorológicos

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Os maiores volumes estão previstos para a madrugada e as primeiras horas da manhã. Às 4h, são estimados 3,7 milímetros de chuva. O volume aumenta para 5,8 mm às 5h.

A votação acontece das 8h às 17h. Justamente no início desse período, a previsão ainda indica chuva, mas com redução gradual dos volumes. Às 8h, são previstos 0,8 mm. A partir das 9h, os volumes ficam baixos, variando entre 0,1 mm e 0,3 mm por hora durante o restante da manhã e início da tarde.

Durante a tarde, a previsão aponta condições mais estáveis. Entre 13h e 16h, os volumes previstos ficam em torno de 0,1 mm a 0,2 mm por hora. A temperatura sobe ao longo do dia e deve atingir a máxima de 25°C entre 15h e 16h.

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A partir das 17h, horário previsto para o encerramento da votação, não há chuva indicada na previsão horária do Simepar.


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Apucarana chuva Eleições previsão Simepar
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