Apucarana tem 800 vagas de emprego na indústria do vestuário

Maior polo têxtil do Paraná, a indústria do vestuário de Apucarana está com 800 vagas de emprego abertas para contratação imediata. As oportunidades são para todos os setores, desde a linha de produção até cargos administrativos, de chefia e gerência.

O panorama de pleno emprego para o setor foi tema de uma reunião realizada nesta quarta-feira (06/09) pelo prefeito Júnior da Femac e representantes do Arranjo Produtivo do Boné (APL Boné) e da Confecção Têxtil de Apucarana, e com a gerência da Agência do Trabalhador. “Apucarana hoje é um dos municípios que mais emprega no Paraná, tem uma economia pujante e diversificada. No que tange a indústria do vestuário, somos o maior polo industrial do Paraná e um dos maiores do Brasil, centenas de estabelecimentos que estão precisando de mão-de-obra para produzir ainda mais”, acentuou o prefeito.

Segundo explica a presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale), Bete Ardigo, a proximidade do final de ano torna a necessidade de novos empregadores ainda mais significativa para o segmento. “Normalmente, temos sempre uma média de 500 vagas disponíveis, mas com o período do final de ano e, consequente aquecimento das vendas, estamos com a necessidade de 800 novas contratações”, confirmou a empresária.

Para atrair o interesse dos trabalhadores de Apucarana e região para as vagas em aberto, a Prefeitura de Apucarana, através das secretarias municipais da Indústria, Comércio e Emprego e da Assistência Social, em conjunto com o Sivale, Arranjo Produtivo Local Boné (APL Boné) e a Agência do Trabalhador, iniciam já na próxima semana um trabalho de divulgação das mais de 800 vagas de emprego disponíveis no setor. “Além de busca ativa de interessados, o planejamento estratégico envolverá campanha publicitária em diversas mídias de comunicação. A indústria têxtil e do vestuário é um segmento relevante para Apucarana. Temos que ter muito orgulho e jamais deixarmos de apoiar”, assinalou o prefeito Júnior da Femac.

A primeira atividade será na segunda-feira (06/09), no terminal urbano. “Através da equipe da Agência do Trabalhador, vamos estar logo cedo no terminal realizando um atendimento itinerante, divulgando as vagas e também fazendo o cadastro de trabalhadores”, informa Neno Leiroz, gerente da agência.

Outra estratégia definida na reunião de planejamento é a busca ativa de trabalhadores junto aos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), colégios da rede pública e privada, entidades de ensino técnico do município, entre outros locais. “Além de registro em carteira, que garante ao trabalhador benefícios como férias, 13º salário e FGTS, contagem de tempo para aposentadoria, entre outros previstos na CLT, o colaborador da indústria do vestuário em Apucarana – de acordo com cada empregador – encontra vantagens adicionais ao salário mensal”, diz Bete Ardigo, presidente do Sivale. Entre os diferenciais, que variam de empresa para empresa, estão auxílio-transporte, vale-refeição, cesta básica, plano de saúde, convênio com farmácias e outros comércios, e também “plus” financeiro por produtividade e assiduidade.

Além da presidente do Sivale e do gerente da Agência do Trabalhador de Apucarana, participaram da reunião com o prefeito Júnior da Femac os empresários e membros do APL Bonés, Gilberto de Almeida Silva e Sueli Marcon, e Patrícia Papa, assessora-executiva do Sivale.

