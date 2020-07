Apucarana tem 53 casos suspeitos de coronavírus em investigação e 58 recuperados

Continua após publicidade

Boletim divulgado pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS) na tarde desta domingo (14), informa que nenhum caso novo de coronavírus foi confirmado. O município segue com 84 pessoas infectadas pela Covid-19, com 53 casos em investigação.

Ainda conforme o relatório, 58 pessoas que foram diagnosticadas com a doença já estão recuperadas. Do total de casos confirmados, 59 foram detectados por exames laboratoriais e 25 via testes rápidos. Até o momento, cinco pessoas morreram em decorrência do novo coronavírus.