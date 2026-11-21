Vendavais atingiram diversas regiões do Estado na sexta-feira (20); companhia ainda trabalha para religar 98,3 mil unidades consumidoras

Apucarana está entre os municípios mais afetados pelos temporais que atingiram o Paraná na sexta-feira (20). Segundo boletim divulgado pela Copel às 7h deste sábado (21), 4,2 mil unidades consumidoras estão sem energia elétrica no município. Em todo o Estado, a companhia já restabeleceu o fornecimento para 255.487 clientes, o equivalente a 72,2% do total afetado, e ainda trabalha para religar 98.362 unidades.

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As tempestades provocaram danos à rede elétrica em diferentes regiões do Paraná, com rajadas de vento, descargas atmosféricas e quedas de árvores. As equipes de obras e manutenção da Copel seguem mobilizadas para reparar os estragos e normalizar o serviço.

O pico de interrupções foi registrado às 20h02 de sexta-feira, quando 353.849 clientes ficaram sem energia simultaneamente.

Na região Norte, além de Apucarana, Londrina contabiliza 4 mil unidades consumidoras desligadas. Rolândia e Califórnia registram 1,4 mil interrupções cada, enquanto Arapongas e Jataizinho têm 1,3 mil clientes sem energia.

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No Oeste, os municípios mais afetados são Foz do Iguaçu, com 7,3 mil desligamentos; Palotina, com 3,5 mil; Cascavel, com 2,4 mil; Corbélia, com 2,1 mil; e Toledo, com 1,4 mil. Já na região Noroeste, Maringá contabiliza 2,6 mil unidades sem energia, Presidente Castelo Branco tem 2,1 mil e Sarandi registra 1,4 mil desligamentos.

De acordo com a Copel, do total de clientes ainda afetados no Estado, 26,8 mil estão na região Oeste; 24,9 mil no Norte; 18,1 mil no Noroeste; 15,4 mil no Sudoeste; 6,1 mil em Curitiba, Região Metropolitana e Litoral; e 6 mil no Centro-Sul e Campos Gerais.

Rajadas de vento

As medições das estações meteorológicas do Simepar apontaram rajadas de vento de até 98,3 km/h em Cornélio Procópio, às 20h15 de sexta-feira. Cambará registrou 88,6 km/h, às 14h, e Londrina teve ventos de 87,8 km/h, às 19h30.

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Também foram registradas rajadas expressivas em Capanema (81,7 km/h), Campo Mourão (79,9 km/h), Maringá (77 km/h), Francisco Beltrão (76,7 km/h), Ubiratã (74,5 km/h), Santa Helena (74,2 km/h), Cianorte (70,2 km/h), Laranjeiras do Sul (68 km/h), Toledo (67 km/h), Cascavel (66,2 km/h), Paranaguá (63,7 km/h), Santo Antônio da Platina (62,6 km/h) e Santa Maria do Oeste (62,3 km/h).

Nos aeroportos, as medições também apontaram ventos fortes. Maringá registrou 77,8 km/h, às 18h25, e Londrina, 73,8 km/h, às 19h30. Em Curitiba, os registros foram de 57,2 km/h tanto no aeroporto SBBI, às 14h50 e 15h, quanto no SBCT, às 14h30.

Orientação e atendimento

A Copel orienta a população a manter distância de postes quebrados, fios rompidos e demais estruturas danificadas da rede elétrica.

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Em casos de desligamentos ou emergências, os consumidores podem entrar em contato com a companhia pelo aplicativo, pelo telefone 0800 51 00 116 ou pelo WhatsApp (41) 3013-8973.

Produtores de proteína animal e fumicultores podem acionar o serviço Copel Agro pelo telefone 0800 643 7676.

As equipes seguem trabalhando até que o fornecimento de energia seja restabelecido para todos os clientes afetados.