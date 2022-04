Apucarana tem 26 UBS abertas para vacinas neste sábado (30)

Da Redação

A técnica Maria de Fátima faz a vacina da pequena Julia, no colo do pai, Gleison, na UBS Maria do Café, neste sábado (30)

A campanha de vacinação de crianças e idosos, contra a gripe, conta com 26 Unidades Básicas de Saúdes em Apucarana, que permanecem abertas até às 16H30. Neste domingo, dia primeiro de maio, a campanha será concentrada apenas no complexo Esportivo do Lagão, na parte da manhã.

continua após publicidade .

Na manhã deste sábado, o trabalho de vacinação foi tranquilo nos postos de saúde da cidade, sem registros de filas ou aglomerações. Em duas unidades consideradas das mais movimentadas, a UBS Maria do Café, do Jardim Ponta Grossa, e na Antonio Sachelli, do Jardim Colonial, a vacinação registrada na parte da manhã esteve, inclusive, abaixo do esperado, cada uma com uma média de 50 pessoas imunizadas, conforme informaram as equipes técnicas.

Gleison Alves, 28 anos, levou a filhinha caçula, Júlia, de dois anos e meio, para tomar as vacinas da gripe e de sarampo. “A gente se sente mais seguro sabendo que as crianças estão vacinadas”, diz o pai, que ficou sabendo da campanha ao ver notícias pelas redes sociais.

continua após publicidade .

A técnica responsável pelas vacinas na UBS do Ponta Grossa, Maria de Fátima Paes de Camargo, que vacinou a pequena Júlia, fez questão de lembrar que devem se vacinar todos os idosos acima de 60 anos, contra a gripe e as crianças, entre seis meses e 5 anos incompletos, que devem ser vacinar contra a gripe e contra o sarampo. “Ninguém deve deixar de tomar as vacinas. Aliás, todos precisam estar com as vacinas em dia, crianças, adultos e idosos”, ensina.

A ação de vacinação faz parte de uma ação nacional, o chamado Dia D. O objetivo da campanha é prevenir o surgimento de complicações decorrentes das doenças, para evitar novos óbitos e uma possível pressão sobre o sistema de saúde.

Postos de Saúde em todo o país estarão abertos neste sábado (30), no dia D de mobilização nacional contra a gripe e o sarampo. A inciativa marca o fim da primeira etapa da campanha de vacinação, que teve como alvo idosos acima de 60 anos e trabalhadores de saúde.

continua após publicidade .

O dia D também marca o início da vacinação de crianças de 6 meses a menores de 5 anos contra as duas doenças, gripe e sarampo. Pelo calendário oficial do Ministério da Saúde, na segunda etapa, nos dias 2 de maio e 3 de junho, além do público infantil, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores da rede ensino pública e privada, pessoas com comorbidades e outros também devem se vacinar.

A meta do Ministério da Saúde é imunizar cerca de 76,5 milhões de pessoas até o dia 3 de junho, data prevista para encerramento da campanha. Ao todo, foram enviadas mais de 80 milhões de doses do imunizante da gripe aos estados e ao Distrito Federal para a vacinação.