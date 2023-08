Apucarana: telefones dos Bombeiros e Samu apresentam problemas

O Corpo de Bombeiros de Apucarana, no norte do Paraná, informou que as centrais que atendem chamadas via 193 e 192 – do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) - não estão recebendo ligações na tarde desta quarta-feira (2).

O problema atinge toda a área do 11º Grupamento de Bombeiros que, além de Apucarana, abrange Arapongas, Bom Sucesso, Califórnia, Cambira, Jandaia do Sul, Mandaguari, Marilândia do Sul, Marumbi, Novo Itacolomi, Rio Bom, Borrazópolis, Cruzmaltina, Faxinal, Grandes Rios, Kaloré, Mauá da Serra, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí e São Pedro do Ivaí.

Para acionar os serviços a corporação disponibilizou um número comercial (43) 3202-5624 . Ocorrências de competência do Samu serão atendidas pelo mesmo número.

Segundo o tenente Waner de Paula Ferreira, o problema começou por volta das 16h30 desta quarta e a operadora responsável pelas linhas telefônicas já foi acionada.

“Notamos esse problema na rede é já entramos em contato com a operadora para reestabelecer o sistema o mais rápido possível. Disponibilizamos um número comercial para a população”, afirma.

Até a publicação desta reportagem, a operadora não havia informado a causa da paralisação das linhas telefônicas.

