Apucarana suspende vacinação de gestantes; entenda

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana, segue orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e suspendeu a partir desta terça-feira (11) a imunização de gestantes com a vacina da Astrazeneca.

Além das grávidas, Apucarana também, por cautela, decidiu suspender a vacinação das puérperas no município que iniciou a vacinação dessas mulheres no último dia 5 de maio.

A Anvisa tomou a decisão na segunda-feira (10), e emitiu uma nota técnica a respeito.

"A orientação da Anvisa é que a indicação da bula da vacina da AstraZeneca seja seguida pelo Programa Nacional de Imunização (PNI). Esta recomendação é resultado do monitoramento de eventos adversos feito de forma constante sobre as vacinas contra Covid em uso no país", disse a agência.

O Secretário de Saúde de Apucarana, Roberto Kaneta, confirmou a informação nesta manhã para a reportagem da Tribuna. Assista a entrevista:

