Apucarana supera média histórica com 341,8 mm de chuva em fevereiro

As chuvas registradas durante o mês de fevereiro em Apucarana, norte do Paraná, atingiram 341,8 milímetros, quase o dobro da média histórica de 173,2 milímetros prevista para o mês. Uma anomalia de 168,8 mm segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (SIMEPAR). Na terça-feira (28), último dia do mês, choveu 12,8 milímetros no município.

Segundo o meteorologista do Simepar, Samuel Braun, essa condição se repetiu em vários municípios com estado que também ultrapassaram a média histórica de chuva prevista para fevereiro.

“Fevereiro terminou com chuva acima da média em boa parte do Paraná. Destaque para a região oeste e noroeste onde em algumas cidades choveu o dobro da média história para o referido mês. Na região leste Curitiba e litoral, choveu menos que a média histórica. No geral, a chuva ficou perto ou acima da média histórica”, explica.

Para o mês de março, o meteorologista aponta a tendência de índices acima da média novamente. De acordo com o Simepar, uma massa de ar instável atua sobre o Estado, o que favorece a formação de áreas de instabilidade. De modo geral, os eventos de chuva são esperados a partir da tarde. Risco de tempestades também persiste sobre o Estado, com comportamento ainda bastante típico de verão. “Chuva perto ou acima da média história para boa parte das regiões do Paraná, muito em função da primeira quinzena de março”, assinala.

PREVISÃO

A previsão do Simepar para Apucarana e região para esta quinta-feira (2) é de céu nublado e chuva pancadas de chuva entre as 13h arte às 19 horas. As temperaturas devem permanecer elevadas, entre 19ºC e 27ªC.

No Paraná não há mudanças significativas nas condições do tempo, pois o tempo ainda segue bastante abafado sobre o Estado. Chuvas são esperadas principalmente a partir da tarde, podendo ser localmente de forte intensidade e com risco para ocorrência de tempestades. No oeste/sudoeste, alguns eventos de chuva podem ocorrer já no período da manhã (a partir da fronteira com o Paraguai e Argentina).

