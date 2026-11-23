Cidade está entre as 27 estações do Simepar que já superaram a média de novembro

Faltando ainda uma semana para o fim do mês, a chuva em Apucarana já superou a média histórica de novembro. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a estação do município acumulou 161,4 milímetros, ante a média de 161,2 milímetros para o mês inteiro. É o terceiro mês seguido com chuva acima da média na cidade. Segundo o Simepar, o quadro é reflexo direto da atuação do fenômeno El Niño.

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Em outubro, choveu cerca de 280 milímetros, 60% acima da média histórica de 175 milímetros. Em setembro, o acumulado chegou a 272,4 milímetros, mais que o dobro dos 109,3 milímetros habituais. Foi o setembro mais chuvoso em Apucarana desde o início das medições locais do Simepar, em 1999.

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Apucarana está entre as 27 das 47 estações do Simepar com mais de cinco anos de operação que já superaram a média de novembro.

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A previsão divulgada pelo Simepar na segunda-feira (23) aponta calor e chuva em todas as regiões do Paraná até quarta-feira (25). As pancadas devem ocorrer em horários diferentes e podem ganhar força em pouco tempo, com possibilidade de granizo e rajadas de vento. O risco de temporais é maior nas áreas de fronteira internacional e na divisa com Santa Catarina.

Segundo o meteorologista Leonardo Furlan, a instabilidade é favorecida por uma área de baixa pressão sobre países vizinhos e pelo transporte de calor e umidade para o Sul do Brasil. No Norte do Paraná, as temperaturas seguem elevadas, com sensação de abafamento mesmo nos períodos de maior nebulosidade.

Entre quinta (26) e sexta-feira (27), a circulação de ventos do oceano em direção ao continente deve aliviar o calor na Região Metropolitana de Curitiba, no Litoral e nos Campos Gerais. Nessas áreas, as mínimas devem ficar perto de 16°C, e as máximas, em até 24°C. A chuva continua prevista para todo o Estado, com maior intensidade na metade oeste.

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TEMPORAIS DO FERIADO

A semana de instabilidade vem depois de temporais que causaram estragos em 12 municípios paranaenses, segundo a Defesa Civil Estadual. Na sexta-feira (20), dois tornados atingiram Foz do Iguaçu e Manoel Ribas. O Simepar classificou ambos como F1 na Escala Fujita, com ventos estimados entre 117 e 180 km/h. Juntos, os episódios danificaram 162 residências e afetaram 568 pessoas.

As linhas de instabilidade também avançaram pelo Norte do Paraná. Na sexta-feira, as estações do Simepar registraram rajadas de 98,3 km/h em Cornélio Procópio, 87,8 km/h em Londrina e 77 km/h em Maringá.

No momento mais crítico dos temporais, 353,8 mil unidades consumidoras ficaram sem energia no Estado. Até a manhã de segunda-feira, a Copel havia restabelecido o fornecimento para 98,7% delas. Em Apucarana e em outros municípios, a Sanepar usou geradores para manter unidades do sistema de abastecimento em funcionamento. Segundo o governo estadual, o serviço foi normalizado.

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Os alertas da Defesa Civil Estadual podem ser recebidos gratuitamente por SMS. Para se cadastrar, basta enviar o CEP da residência para o número 40199.