Apucarana supera média de chuva do mês e registra alagamentos e deslizamentos no fim de semana

Segundo a Defesa Civil, ao menos oito ocorrências foram atendidas e 11 áreas de risco são monitoradas

Ao menos oito ocorrências relacionadas a alagamentos, destelhamentos e deslizamentos de terra foram atendidas pela Defesa Civil de Apucarana (PR) no fim de semana. As situações foram registradas no Jardim Aclimação, Jardim América, Residencial Solo Sagrado, Distrito da Vila Reis e Vila Operária Stabile. Segundo os dados da estação meteorológica do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o município acumulou um volume de precipitação de 174,4 milímetros nas duas primeiras semanas do mês, marca superior à média climatológica mensal, que é de 105,7 milímetros.

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Na rua Paulo Bianchi, Vila Operária Stabile, um morador relatou que os bueiros não suportaram o volume de chuva e a sua casa ficou completamente alagada. Na rua José Garcia Perez, na região da Vila Reis, a água entrou na residência após destelhamento. Na rua Francisco José Monte Lima, no Residencial Solo Sagrado, houve desabamento de muro e deslizamento de terra, contudo, a residência não foi comprometida e, segundo a Defesa Civil, não há risco de desabamento. “Os moradores continuam na residência, pois a situação não oferece risco para a vida das pessoas. Levamos lonas para os moradores”, disse o diretor operacional da Defesa Civil, Alexandre Fagundes.

Na rua Cristóvão Colombo, no Jardim Aclimação, moradores relataram risco de queda de muro com rachaduras por causa da movimentação de terra. Lonas foram distribuídas pelas equipes de atendimento para moradores das ruas Olavo Bilac, no Jardim América; Francisco José Monte Lima, no Solo Sagrado; e José Garcia Perez, na Vila Operária Stabile.

A Defesa Civil informou que monitora 11 áreas de risco mapeadas no município, onde residem quase 70 mil pessoas que estão expostas a impactos climáticos. Os locais incluem bairros no entorno de represas, parques, córregos urbanizados e áreas de grande declividade, sujeitas a alagamentos e deslizamentos. "Essas regiões não foram afetadas pela chuva", assinala Fagundes. “O cidadão deve enviar SMS para 40199. Em caso de ocorrências de chuvas intensas serão emitidos alertas”, orienta.

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Apucarana já ultrapassa média de chuva esperada para setembro

Apucarana acumulou um volume de precipitação de 174,4 milímetros nas duas primeiras semanas de setembro, superando a média climatológica mensal, que é de 105,7 milímetros. Segundo o Simepar, o excesso de chuva é um reflexo direto do fenômeno El Niño, que tem provocado tempestades e causado estragos em diversas regiões do Estado nos últimos dias. Nas últimas 24 horas, o Simepar registrou mais de 26 mm de chuva em Apucarana. A previsão meteorológica indica que os temporais se afastam da região e o tempo deve limpar até sexta-feira (18), quando as chuvas devem retornar ao município e também a todo o Paraná.

A intensificação do fenômeno climático já era prevista pelos meteorologistas. Historicamente, o El Niño está associado a precipitações muito acima da média na Região Sul do Brasil, além do aumento na frequência de eventos meteorológicos severos, como vendavais intensos, queda de granizo, inundações, enxurradas e, consequentemente, deslizamentos de terra.